竹北機車行旁竄大量瓦斯味 警消現場急警戒

新竹縣瓦斯加壓站昨壓力出現異常，驟升的壓力也導致許多民宅家中的瓦斯出現滲漏，其中竹北社區「帝王至尊」發生嚴重氣爆。今天晚間10時許，中正東路一家機車行旁民宅突然傳出大量瓦斯味，警消人員獲報已於現場警戒，瓦斯公司正在搶修中。

網友在Line社群「新竹大小事」貼出照片，畫面只見警消站在民宅路口交管、警戒。網友指出，機車行隔壁民宅傳出瓦斯味，現場消防車待命中，瓦斯濃度超標，不少附近居民也表示「聞到很臭的味道」，也有網友擔心，隔壁就是有許多易燃物的機車行，萬一出事後果不堪設想。

新竹縣消防局表示，獲報後消防局人車已於現場警戒，目前無人員傷亡、無火煙，另新竹瓦斯公司已派人於現場搶修。

新竹縣消防局統計，截至晚間6時，竹北地區瓦斯漏氣通報共計24戶，其中11戶報案表示有火煙，但到場後只有2件出水搶救。