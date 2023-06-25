賊星該敗！抱香油錢箱逃逸機車突拋錨 宜警循線逮人

宜蘭縣員山鄉一間宮廟日前發現香油錢遭竊，警方調閱監視器看見竊賊先是拜拜，再走向香油錢箱，直接拿衣服蓋住錢箱，整箱火速抱走，卻在騎機車逃逸時機車突然拋錨，只好牽車走路。警方鎖定對象，今天巡邏網發現許姓嫌疑人後帶回調查，全案依竊盜罪嫌送辦。

這間宮廟位於員山鄉約有30年歷史，廟方表示，之前曾有兩度發生香油錢遭竊，其中有一次當場發現沒有得手。這次偷錢的行徑相當誇張，竟然是把整個香油錢的錢箱搬走，連同放在一旁的紅包也順手一併偷，損失大約1萬元。

警方調查，竊案發生在23日下午一、兩點左右，信徒發現錢箱不見，告知廟方人員，經過閱監視器影像比對，掌握30歲許姓男子，今天由宜蘭警分局巡邏網發現許男後帶回調查，許男坦承於23日偷走功德箱，所竊取金錢已經全部用完，全案依竊盜罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦。

只不過，許男偷走錢箱時騎機車要離開，途中竟然機車拋錨，引起地方議論紛紛說「這種偷竊行為，連神明都看不下去」。