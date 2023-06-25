痛！端午連假烤肉疑瓦斯罐氣爆 桃園男上半身燒燙傷45%

端午節連假最後一天，桃園市32歲鍾姓男子今下午前往大溪區崁津橋下烤肉，疑似烤肉不慎瓦斯罐氣爆，造成鍾男上半身2度燒燙傷、面積約45%，鍾男大喊「痛！被火燒傷」，救護員到場清洗傷口包紮送醫急救急救，暫無生命危險，警方正查明意外發生原因。

警方、消防局表示，鍾姓男子前往大溪區崁津橋下大漢溪岸烤肉，疑似烤肉不慎瓦斯罐突然氣爆，鍾男來不及反應，造成他的手 臂及胸、腹部上半身2度燒燙傷、面積約45%，至附近觀音亭停車場求救，救護員趕到給予清洗傷口、包紮止血後送醫急救，醫院治療燒燙傷，鍾男意識清楚，暫無生命危險。