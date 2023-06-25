快訊

日月潭「打虎」端午出擊 一舉捕獲12尾都大塊頭

雙邊關係持續緊張 南韓航空公司暫停部分赴陸航班

痛！端午連假烤肉疑瓦斯罐氣爆 桃園男上半身燒燙傷45%

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

端午節連假最後一天，桃園市32歲鍾姓男子今下午前往大溪區崁津橋下烤肉，疑似烤肉不慎瓦斯罐氣爆，造成鍾男上半身2度燒燙傷、面積約45%，鍾男大喊「痛！被火燒傷」，救護員到場清洗傷口包紮送醫急救急救，暫無生命危險，警方正查明意外發生原因。

警方、消防局表示，鍾姓男子前往大溪區崁津橋下大漢溪岸烤肉，疑似烤肉不慎瓦斯罐突然氣爆，鍾男來不及反應，造成他的手 臂及胸、腹部上半身2度燒燙傷、面積約45%，至附近觀音亭停車場求救，救護員趕到給予清洗傷口、包紮止血後送醫急救，醫院治療燒燙傷，鍾男意識清楚，暫無生命危險。

鍾男求救過程，警方和119接獲民眾報案「有人烤肉燒燙傷」，鍾男自稱被火燒燙傷，警方表示，根據鍾男說明前往崁津橋下，尋求疑似瓦斯罐氣爆意外發生地點，可能鍾男情急說明意外地點有偏差，暫時未查到意外相關器具，警方仍將進一步查明釐清事故原因。

桃園市鍾姓男子疑似烤肉不慎瓦斯罐氣爆意外，上半身燒燙傷面積約45%，大溪消防分隊送醫急救。記者曾增勳／攝影
桃園市鍾姓男子疑似烤肉不慎瓦斯罐氣爆意外，上半身燒燙傷面積約45%，大溪消防分隊送醫急救。記者曾增勳／攝影

烤肉 氣爆

延伸閱讀

竹北氣爆「不符合國賠法」 立委林思銘：應修法擴大保障

竹北氣爆釀少年全身91%燒燙傷 長庚醫揭現況：危機在後面

竹北氣爆少年驚悚裸逃畫面曝 母猛淋水、機車3貼載送醫

竹北氣爆少年91%燒燙傷…家屬淚訴「無妄之災」 楊文科允諾家屬3訴求

相關新聞

新北情侶吵架瓦斯罐爆炸釀火災 房東兒子無辜波及、送醫不治

新北市樹林區潭興街107巷1弄下午發生住宅火警，房東兒子、就是住在頂樓加蓋的40歲李姓男子，被消防隊員尋獲時，昏倒在樓梯...

氣難消！愛犬遭台灣土狗攻擊致死 男開車撞檳榔攤砸店

新北市汐止大同路二段一間檳榔攤，上周五晚間9時許突遭一輛車衝撞，男駕駛還怒氣沖沖拿球棒下車後猛砸、攻擊業主，汐止警方獲報...

痛！端午連假烤肉疑瓦斯罐氣爆 桃園男上半身燒燙傷45%

端午節連假最後一天，桃園市32歲鍾姓男子今下午前往大溪區崁津橋下烤肉，疑似烤肉不慎瓦斯罐氣爆，造成鍾男上半身2度燒燙傷、...

新竹湖口瓦斯外洩 技術人員找到漏氣點「與竹北氣爆案無關」

新竹瓦斯公司今天表示，有關新竹縣湖口鄉瓦斯外洩事件，下午已找到漏氣點，關閉開關後，現場瓦斯濃度已降至安全值，目前正持續趕...

無照騎車又違停…疑裝聾作啞脫身不成 動手襲警罪加一條

羅姓男子今日下午無照騎機車，並在新北市瑞芳區明燈路違規停車。涂姓警員盤查並要求出示證件，羅男情緒失控徒手攻擊警員。現場民...

稱「突然想試槍」…新北男開瓦斯槍射地板 一旁社區大門玻璃遭殃

新北市板橋某社區住戶日前深夜返家時，發現社區大門玻璃出現蜘蛛網狀裂痕，跟管委會討論後報警，海山警分局獲報後立刻在3小時內...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦