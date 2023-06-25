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新北情侶吵架瓦斯罐爆炸釀火災 房東兒子無辜波及、送醫不治

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區潭興街107巷1弄下午發生住宅火警，房東兒子、就是住在頂樓加蓋的40歲李姓男子，被消防隊員尋獲時，昏倒在樓梯間已無生命跡象，送醫急救後宣告死亡；起火戶被炸斷4根手指的劉姓男子目前插管治療，他的顏姓女友也因燒燙傷住院觀察中。

這起火警發生在下午2時許，鄰居指稱先聽見情侶吵架，接著傳出爆炸聲響，隨後便發生火災，烈焰不斷從4樓、5樓窗戶竄出。消防隊趕抵後，大約半小時撲滅火勢，起火戶情侶26歲劉男、29歲顏女自行逃出，李姓房東的40歲兒子住在頂樓加蓋，3人均被送醫。

李男到醫院之後宣告不治，劉男原本意識清醒，到院後病情惡化，目前插管治療無法言語，顏女向警方坦承事發前有吵架，當時男友手上拿著卡式爐瓦斯罐，突然爆炸引發火警。

警方表示，目前只剩顏女能夠說話，但是他情緒尚未平靜下來，相關細節說不清楚，是否真是瓦斯罐爆炸引起火災？是意外或是刻意引爆？尚需等消防局和警察局鑑識小組進入火場採證，才能進一步釐清。

新北市樹林區潭興街下午2時許傳出住宅火警，鄰居指稱先聽見情侶吵架，隨後傳出爆炸聲響便發生火災，造成1死2傷。圖／翻攝臉書我是樹林人
新北市樹林區潭興街下午2時許傳出住宅火警，鄰居指稱先聽見情侶吵架，隨後傳出爆炸聲響便發生火災，造成1死2傷。圖／翻攝臉書我是樹林人
起火戶自行逃出的劉姓男子，左手小指及右手中指、無名指、小指都被炸斷，身上5%面積二度燒燙傷被送醫。圖／民眾提供
起火戶自行逃出的劉姓男子，左手小指及右手中指、無名指、小指都被炸斷，身上5%面積二度燒燙傷被送醫。圖／民眾提供
起火戶自行逃出的顏姓女子，腰部、手臂燒燙傷被送醫。圖／民眾提供
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爆炸 新北 火災

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