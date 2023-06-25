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新竹湖口瓦斯外洩 技術人員找到漏氣點「與竹北氣爆案無關」

中央社／ 新竹縣25日電

新竹瓦斯公司今天表示，有關湖口鄉瓦斯外洩事件，下午已找到漏氣點，關閉開關後，現場瓦斯濃度已降至安全值，目前正持續趕工。圖／萬正英提供
新竹瓦斯公司今天表示，有關湖口鄉瓦斯外洩事件，下午已找到漏氣點，關閉開關後，現場瓦斯濃度已降至安全值，目前正持續趕工。圖／萬正英提供

新竹瓦斯公司今天表示，有關新竹縣湖口鄉瓦斯外洩事件，下午已找到漏氣點，關閉開關後，現場瓦斯濃度已降至安全值，目前正持續趕工，進行管線設備更新作業。

新竹縣竹北市昨天發生多處瓦斯外洩及火警事件，湖口鄉中興村中興公園附近也發生瓦斯外洩，前湖口鄉民代表萬正英接獲民眾陳情，到現場也聞到瓦斯味，立即通報新竹縣政府消防局及新竹瓦斯公司到場。

新竹瓦斯公司表示，昨天派員到場確認瓦斯濃度暫無立即性危險，洩漏點為室外，判斷與竹北的瓦斯漏氣案件無關聯性。

新竹瓦斯公司表示，技術人員今天上午前往現場探測，下午已找到確切漏氣點，緊急關閉開關後，現場瓦斯濃度已降至安全值，截至下午5時仍持續趕工，進行管線設備更新作業，確保大眾用氣安全。

新竹 瓦斯外洩

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