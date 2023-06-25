新竹湖口瓦斯外洩 技術人員找到漏氣點「與竹北氣爆案無關」
新竹瓦斯公司今天表示，有關新竹縣湖口鄉瓦斯外洩事件，下午已找到漏氣點，關閉開關後，現場瓦斯濃度已降至安全值，目前正持續趕工，進行管線設備更新作業。
新竹縣竹北市昨天發生多處瓦斯外洩及火警事件，湖口鄉中興村中興公園附近也發生瓦斯外洩，前湖口鄉民代表萬正英接獲民眾陳情，到現場也聞到瓦斯味，立即通報新竹縣政府消防局及新竹瓦斯公司到場。
新竹瓦斯公司表示，昨天派員到場確認瓦斯濃度暫無立即性危險，洩漏點為室外，判斷與竹北的瓦斯漏氣案件無關聯性。
新竹瓦斯公司表示，技術人員今天上午前往現場探測，下午已找到確切漏氣點，緊急關閉開關後，現場瓦斯濃度已降至安全值，截至下午5時仍持續趕工，進行管線設備更新作業，確保大眾用氣安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言