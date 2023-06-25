無照騎車又違停 疑裝聾作啞脫身不成 動手襲警罪加一條
羅姓男子今日下午無照騎機車，並在新北市瑞芳區明燈路違規停車。涂姓警員盤查並要求出示證件，羅男情緒失控徒手攻擊警員。現場民眾協助涂員將他制伏，帶回偵詢後，依妨害公務罪嫌送辦，並舉發違停、無照駕駛、不服稽查取締等交通違規。
瑞派出芳所涂姓警員今天中午午後執行交通整理勤務時，在明燈路三段40多歲羅男在畫設紅線路段違規停車，請他出示證件時，羅男疑佯裝聾啞人士，做出聳肩動作，未回應涂員盤查，意圖騎車離開。
涂員持續要求羅男出示證件，不讓他離去。雙方僵持了一段時間，羅男情緒失控，用手拉扯及揮打涂員安全帽。
瑞芳警分局「110」下午1點57分接獲報案，有有警員「被打」，派遣線上警力到場支援時，羅男已被現場民眾及涂員壓制在地，帶回偵詢後，依妨害公務罪嫌移送基隆地檢署偵辦。羅男為警方列管毒品調驗人口，警方取得他的同意下採尿送驗。
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