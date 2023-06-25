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情侶吵架後「傳爆炸聲」…樹林公寓離奇起火1命危2傷 男炸斷4指

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區潭興街107巷1弄下午2時許傳出住宅火警，鄰居指稱先聽見情侶吵架，隨後傳出爆炸聲響便發生火災。目前火勢已撲滅，造成1命危、2受傷。起火戶20餘歲男姓住戶雙手不明原因炸斷4隻手指。

據了解，現場是6層樓公寓，頂樓另有加蓋，1至3樓、4至6樓各有內梯是共同戶。鄰居指稱先聽見情侶吵架，隨後傳出爆炸聲響便發生火災，4樓、5樓冒出烈焰與濃煙。

消防隊趕抵迅速布設水線滅火，當時4樓住戶1對男女已自行逃出，火勢約2時35分撲滅，4、5樓燃燒面積合計約60平方公尺，消防隊員稍後在7樓梯間找到1名年約40餘歲男子，外表沒有明顯燒傷，疑似嚴重吸入性嗆傷已無生命徵象，由救護車送土城長庚醫院急救。

自行逃出的男女均年約20餘歲，男子左手小指及右手中指、無名指、小指都被炸斷，身上5%面積二度燒燙傷，女子腰部、手臂燒燙傷，2人均送亞東醫院。

消防隊指出，起初鄰居說疑似瓦斯氣爆，但起火戶家中使用天然氣，管線幾乎完好無損，家中也沒有瓦斯鋼瓶，到底是何物爆炸，因現場燃燒嚴重，並未留下明顯跡證，原因等待火調人員鑑識採證。

起火戶自行逃出的年輕男子，男子左手小指及右手中指、無名指、小指都被炸斷，身上5%面積二度燒燙傷被送醫。圖／民眾提供
起火戶自行逃出的年輕男子，男子左手小指及右手中指、無名指、小指都被炸斷，身上5%面積二度燒燙傷被送醫。圖／民眾提供
新北市樹林區潭興街下午2時許傳出住宅火警，鄰居指稱先聽見情侶吵架，隨後傳出爆炸聲響便發生火災，造成1命危、2受傷。圖／翻攝臉書我是樹林人
新北市樹林區潭興街下午2時許傳出住宅火警，鄰居指稱先聽見情侶吵架，隨後傳出爆炸聲響便發生火災，造成1命危、2受傷。圖／翻攝臉書我是樹林人

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