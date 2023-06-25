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影／轉彎車撞對向停紅燈賓士 不只自翻釀2人傷幸有熱心人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西區大墩路、向上路一段在今天中午發生一起休旅車翻車的事故，消防隊獲報到場時，車內受困2人已經在熱心民眾協助下脫困，經警方調閱附近監視器發現，翻車的轎車當時行經路口時要轉彎，因不明原因，突然衝向對向車道，撞上一輛停等紅燈的賓士休旅車，隨後該輛轎車即側翻，目前交通分隊正在現場了解狀況，釐清案發原因。

一名網友今天在臉書社團「南屯大小事」發文，描述今天中午在西區大墩路、向上路一段的車禍，該名網友表示，行經該處時看到一輛休旅車翻車，但不知案發經過，車內受困人是由熱心人幫忙拉出，還協助扶著車，避免車子再翻倒，「大家真的很溫暖」，也說路旁另輛賓士休旅車比較倒楣，好好的停在車道上，卻被翻車的休旅車撞上。

台中市西區大墩路、向上路一段，今天中午發生休旅車翻車事故，一輛休旅車轉彎時，突然衝向對向車道後，撞上一輛賓士休旅車後翻車。圖／讀者提供
台中市西區大墩路、向上路一段，今天中午發生休旅車翻車事故，一輛休旅車轉彎時，突然衝向對向車道後，撞上一輛賓士休旅車後翻車。圖／讀者提供
台中市西區大墩路、向上路一段，今天中午發生休旅車翻車事故，熱心民眾將受困者拉出。圖／摘自南屯大小事
台中市西區大墩路、向上路一段，今天中午發生休旅車翻車事故，熱心民眾將受困者拉出。圖／摘自南屯大小事
台中市西區大墩路、向上路一段，今天中午發生休旅車翻車事故，熱心民眾將受困者拉出。圖／摘自南屯大小事
台中市西區大墩路、向上路一段，今天中午發生休旅車翻車事故，熱心民眾將受困者拉出。圖／摘自南屯大小事

休旅車 車道

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