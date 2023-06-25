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特斯拉哨兵模式拍下被鄰車車主撒尿 車主好崩潰

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

有特斯拉車主在社群媒體PO文表示，「以為新聞有在報，台灣應該很多人都知道特斯拉有哨兵模式會錄影。但哨兵模式好像對於一些慣犯沒有嚇阻作用。」日前他車停在嘉義市中正公園一處停車場，旁邊一轎車駕駛才停好車下車，馬上在他的車子後方尿尿，全程被哨兵模式側錄下來，車主看到後好崩潰，附近就有公廁怎會尿在別人車旁，旁邊還有這名轎主的小孩在看，完全壞榜樣。

這名特斯拉車主在臉書「TESLA Taiwan Model 3/ 特斯拉台灣車主群」PO文表示，6月23日下午14：43有輛Nissan橘色Kicks車號XXXX的車主（如果有認錯請指正）一進來停車場就一鼓作氣走來車後解放小便。

他相當不滿表示，1、嘉義中正公園50m不到有公廁。2、不在自己車後，惡意尿在別人車上。3、兒子就在旁邊看，完全壞榜樣。4、後照鏡頭拍到高清的GG，非常噁心。還會左右噴灑，跟流浪狗很像，…看到真的大崩潰，車子要再好好整理過。從照片中還可以看到隔天車身還有明顯的尿漬。

有網友說，「扯…………隨地大小便，人有三急就算了！尿別人車上爛人！」、「向環保局檢舉？好像還有獎金可以拿」、「真的很白爛」、「直接報警求償洗車費用，有夠沒水準」、「報警，讓他知道鳥被看光了，也是種處罰」。

看到男子竟然在車後對車子做撒尿動作，車主崩潰。圖／翻攝臉書「TESLA Taiwan Model 3/ 特斯拉台灣車主群」
看到男子竟然在車後對車子做撒尿動作，車主崩潰。圖／翻攝臉書「TESLA Taiwan Model 3/ 特斯拉台灣車主群」
從照片中還可以看到隔天車身還有明顯的尿漬。圖／翻攝臉書「TESLA Taiwan Model 3/ 特斯拉台灣車主群」
從照片中還可以看到隔天車身還有明顯的尿漬。圖／翻攝臉書「TESLA Taiwan Model 3/ 特斯拉台灣車主群」
特斯拉車主在社群網站上PO照片並述說，愛車受到委屈的經過。圖／翻攝臉書「TESLA Taiwan Model 3/ 特斯拉台灣車主群」
特斯拉車主在社群網站上PO照片並述說，愛車受到委屈的經過。圖／翻攝臉書「TESLA Taiwan Model 3/ 特斯拉台灣車主群」
旁邊有名疑似男子的子孩在一旁，車主表示，完全是壞榜樣。圖／翻攝臉書「TESLA Taiwan Model 3/ 特斯拉台灣車主群」
旁邊有名疑似男子的子孩在一旁，車主表示，完全是壞榜樣。圖／翻攝臉書「TESLA Taiwan Model 3/ 特斯拉台灣車主群」

車主 特斯拉 嘉義

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