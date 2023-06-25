影／南投武界山區山友高山症昏迷 空勤直升機救援
一名山友今天在南投縣信義鄉武界山區高山症發作，意識昏迷，空勤總隊派黑鷹直升機救援，吊掛上機後，再交由消防隊救護車送醫治療。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天早上9點接獲總隊勤務指揮中心電話通知，南投縣信義鄉武界山區翁姓山友高山症發作，意識昏迷，急需空中救援任務。
派出飛機編號NA-709黑鷹直升機，飛行組員正駕駛劉榮台、副駕駛陶金鈺、機工長蔡維倡，消防署特搜隊員張茂同、黃正唐執行任務。
9點45分起飛定向目標區，10點6分到達目標區立即確認待救者，因地勢陡峭且位處樹林中，機組員完成高低空偵查確認吊掛點後，由特搜隊員黃正唐出艙實施吊掛作業，吊掛後起飛至竹山消防訓練中心，落地交由消防隊員後送醫院。
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