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北市機械停車塔意外連人布帶車掉B3 建管處：已令設備停止使用

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

北市大安區金山南路2段機械式停車塔發生意外，一名男子停車時，設備疑不明原因故障，導致男子連人帶車直接從1樓墜至地下3樓，受困2個多小時，北市建管處說明，該停車場符合規範，有專業廠商定期維護，事發後已要求停止使用設備，需等檢查機構及保養廠商確認安全無虞後，才能恢復使用。

昨天晚上6點左右，北市大安區金山南路2段，一處機械停車塔發生意外，75歲男子在停車時疑不明原因，連人帶車從1樓墜落至地下3樓，警消獲報後，派出7車共18名消防員赴現場，花費2個多小時，才將民眾救出，送往台大醫院醫治。

北市建管處表示，該停車塔設備經查營建署管理系統，具專業廠商保養維護，依法安檢合格尚符規範，發生意外後已要求先勒令停止使用設備，等車輛移除、設備修復，經檢查機構及保養廠商重新確認安全無虞後，才能同意恢復使用。

建管處補充，故障原因必須交由專業人士進行判斷，業者須自行委託內政部核可的專業人員去檢查，在檢查核可前，不得使用。

台北市一處機械停車塔，一名駕駛連人帶車從1樓墜落至地下3樓，建管處今天表示，目前已要求暫停使用設備。記者廖炳棋/翻攝
台北市一處機械停車塔，一名駕駛連人帶車從1樓墜落至地下3樓，建管處今天表示，目前已要求暫停使用設備。記者廖炳棋/翻攝

北市 金山

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