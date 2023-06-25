北市機械停車塔意外連人布帶車掉B3 建管處：已令設備停止使用

北市大安區金山南路2段機械式停車塔發生意外，一名男子停車時，設備疑不明原因故障，導致男子連人帶車直接從1樓墜至地下3樓，受困2個多小時，北市建管處說明，該停車場符合規範，有專業廠商定期維護，事發後已要求停止使用設備，需等檢查機構及保養廠商確認安全無虞後，才能恢復使用。

昨天晚上6點左右，北市大安區金山南路2段，一處機械停車塔發生意外，75歲男子在停車時疑不明原因，連人帶車從1樓墜落至地下3樓，警消獲報後，派出7車共18名消防員赴現場，花費2個多小時，才將民眾救出，送往台大醫院醫治。

北市建管處表示，該停車塔設備經查營建署管理系統，具專業廠商保養維護，依法安檢合格尚符規範，發生意外後已要求先勒令停止使用設備，等車輛移除、設備修復，經檢查機構及保養廠商重新確認安全無虞後，才能同意恢復使用。