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全民抓肇逃！桃園民眾檢舉「最高獲獎金1萬」8月1日上路

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

助人又利己！為鼓勵民眾檢舉車禍肇事逃逸或提供事故影像，以釐清肇事原因，桃園市警局訂定相關規範，如有民眾檢舉肇事逃逸因而破案者，最高可獲新台幣1萬元獎金，提供影片助釐清肇事原因者，最高可獲新台幣5千元獎金，於8月1日正式生效，希望藉由民間力量還原事實真相。

桃園市警局訂定「桃園市政府警察局辦理檢舉道路交通事故肇事逃逸案件及提供道路交通事故錄影資料獎勵金核發要點」，鑑於肇事逃逸及兩造當事人說詞不一時，警方僅能就事故現場蒐集各項事跡證及兩造當事人說法，進行釐清原因分析研判，但影像畫面就像歷史回放，若透過民眾熱心協助，可還原整起交通事故肇事經過，有助於警方釐清事實真相。

此獎勵金核發要點主要包含「檢舉肇事逃逸案件因而偵破者」及「提供錄影資料有助於釐清肇事原因者」；檢舉肇事逃逸案件因而破案者，致人受傷案件每件3千元、致人重傷案件每件6千元、致人死亡案件每件1萬元；另提供錄影資料有助於釐清肇事原因者，致人受傷案件每件1千元、致人重傷案件每件3千元、致人死亡案件每件5千元。

民眾可將相關資料交付轄區分局各分駐（派出）所或交通中（分）隊處理員警，經審核符合核發標準者，警察局將以書面公函方式通知請領獎勵金。警方表示，當發生交通事故時，若肇事車輛現場逃逸無蹤，而未保全現場，難以釐清事發經過，被害人往往求償無門，希望透過獎勵金核發制度，鼓勵民眾提供相關資料，協助警方儘速破案。

桃園民眾檢舉肇事逃逸因而破案者，最高可獲新台幣1萬元獎勵金。記者周嘉茹／翻攝
桃園民眾檢舉肇事逃逸因而破案者，最高可獲新台幣1萬元獎勵金。記者周嘉茹／翻攝

桃園 台幣

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