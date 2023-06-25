怎麼又是你！公車司機遇詐騙兩度匯款 幸被行員和警員攔下

台中市1名公車司機誤信網路上的投資訊息，最近兩度到銀行臨櫃要匯款10萬，所幸都因行員機警通知警察迅即攔下。烏日警分局今天說，詐騙集團要被害人「勿管他人、堅持匯款」就會成功，事實上都是話術，請民眾千萬不要相信。

警方說，這名公車司機第一次是去烏日郵局匯款，烏日派出所警員洪瑞鴻、蔡裕閔接獲通知趕往。公車司機說，他在臉書上認識1名自稱理財大師的男網友，說他介紹的投資網站風險低、穩賺不賠，還分享網友獲利的喜悅訊息，讓他誤以為只要進場就會獲利。對方還教他如何上網申辦帳號成為會員，最後要他臨櫃匯款10萬，等獲利後會匯回利潤。

兩名警員告訴他，這是投資詐騙，司機在被勸說後離去。未料，隔天台中銀行烏日分行又通報有民眾要臨櫃匯款10萬元，懷疑是詐騙。派出所據報，猜想是否會是同一人。等警員龔俊嘉、實習生蔡宜學趕到，並確認身分後，才知真的是前一天的公車司機不死心，又換了間金融機構匯款。

這名公車司機說，對方對他說，投資要致富，就得不要受到親友和旁人阻攔，只要堅持下去、排除了阻礙，最後就能嘗到獲利的果實。還教他若是有人問，就說匯款是買房子的斡旋金。

龔俊嘉說，看他這麼執著，於是就用手機搜尋出一些詐騙案的新聞給他看。後來公車司機說，其實心裡也感覺怪怪的，但對方一再要他試，他也抱著反正損失就是10萬元的想法，把帳戶裡僅剩的10萬元拿出來一博，沒想到真是遇上詐騙。