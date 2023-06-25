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台中女負氣離家出走到阿里山 失聯一周被「山警」找到
台中市一名女子和家人吵架，生氣離家出走，一周前開車上阿里山，遲遲未回家遭通報，警方依手機定位鎖定位置，但山區幅員遼闊，有許多分岔小路，警方聯絡熟知地形的「山警」協尋，不到半小時就在阿里山農會對面空地，發現女子及車輛，並聯繫家屬把她帶回家。
嘉義縣警察局竹崎分局樂野中和聯合所前天晚上10點多獲報，有名台中市女子因家庭問題離家出走，獨自駕車離家已超過一周，手機定位出現在阿里山，但因山區有許多蜿蜒小路，再加上近期濃霧籠罩，難確定準確位置，警方派出「山警」協尋。
「山警」指的是山區義警，由熱心的當地住民組成，阿里山山警多為鄒族人，因熟悉部落地形及山林小道，是警察在山區搜救的最強後盾。該名女子在兵分多路尋找下，在阿里山農會對面空地找到，身體精神狀況良好無異狀，警方將她帶回派出所，請家屬把她帶回家。
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