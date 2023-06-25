台中女負氣離家出走到阿里山 失聯一周被「山警」找到

台中市一名女子和家人吵架，生氣離家出走，一周前開車上阿里山，遲遲未回家遭通報，警方依手機定位鎖定位置，但山區幅員遼闊，有許多分岔小路，警方聯絡熟知地形的「山警」協尋，不到半小時就在阿里山農會對面空地，發現女子及車輛，並聯繫家屬把她帶回家。

嘉義縣警察局竹崎分局樂野中和聯合所前天晚上10點多獲報，有名台中市女子因家庭問題離家出走，獨自駕車離家已超過一周，手機定位出現在阿里山，但因山區有許多蜿蜒小路，再加上近期濃霧籠罩，難確定準確位置，警方派出「山警」協尋。