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少女雙載疑擦撞貨車倒地腦出血 意識模糊住院觀察

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東萬丹黃姓少女昨天下午5點左右無照騎乘機車，載著友人葉姓少女外出，行經萬順路二段與南北路一段十字路口時，疑似與1輛小貨車發生碰撞，2名少女倒地受傷，葉女腦部受重擊出血，送醫救治意識模糊住院觀察中，貨車駕駛下車查看後離去，黃女酒測值為零，警方擴大調閱周邊監視器，鎖定涉案小貨車牌，通知車主到案說明，釐清肇事責任。

警方指出，17歲黃姓少女昨天下午5點40分左右，無照騎著機車載著17歲葉姓少女外出，沿萬順路二段直行，行經萬丹計程車站時，疑似與同向準備右轉南北路一段的貨車發生擦撞，機車傾倒2人摔倒在地，黃女受輕微擦挫傷，葉女雖有戴安全帽，但腦部仍受重擊，顱內出血，送往國軍高雄總醫院屏東分院救治，目前意識模糊，親友呼喊有回應，仍在加護病房住院觀察中。

警方獲報到場，黃女酒測值為零，對於貨車駕駛疑似肇逃情事，現已擴大調閱周邊監視器，鎖定涉案小貨車牌，通知車主到案說明，釐清相關肇事責任。

葉姓少女親友將事故經過發上臉書社團，感謝當時協助報案及撐傘的熱心民眾，希望案發當時有開車、騎車經過的民眾，能提供行車紀錄器，協助釐清肇事原因。

屏東縣萬丹鄉黃姓未成年少女昨天下午5點左右無照騎乘機車，載著友人葉姓少女外出，疑似與1輛小貨車在十字路口發生碰撞，造成葉女腦部受重擊出血，貨車駕駛下車查看後離去，警方已擴大調閱周邊監視器，鎖定涉案小貨車牌，通知車主到案說明，釐清肇事責任。圖／取自屏東縣潮州鎮臉書社團
屏東縣萬丹鄉黃姓未成年少女昨天下午5點左右無照騎乘機車，載著友人葉姓少女外出，疑似與1輛小貨車在十字路口發生碰撞，造成葉女腦部受重擊出血，貨車駕駛下車查看後離去，警方已擴大調閱周邊監視器，鎖定涉案小貨車牌，通知車主到案說明，釐清肇事責任。圖／取自屏東縣潮州鎮臉書社團
屏東縣萬丹鄉黃姓未成年少女昨天下午5點左右無照騎乘機車，載著友人葉姓少女外出，疑似與1輛小貨車在十字路口發生碰撞，造成葉女腦部受重擊出血，貨車駕駛下車查看後離去，警方已擴大調閱周邊監視器，鎖定涉案小貨車牌，通知車主到案說明，釐清肇事責任。圖／警方提供
屏東縣萬丹鄉黃姓未成年少女昨天下午5點左右無照騎乘機車，載著友人葉姓少女外出，疑似與1輛小貨車在十字路口發生碰撞，造成葉女腦部受重擊出血，貨車駕駛下車查看後離去，警方已擴大調閱周邊監視器，鎖定涉案小貨車牌，通知車主到案說明，釐清肇事責任。圖／警方提供

屏東 監視器 車主

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