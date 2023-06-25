電動車燃燒難撲滅 民代提議全新北停車場設「滅火毯」

電動車被外界認為是未來趨勢，不過電動車鋰電池若燃燒，約須12噸的水才足以滅火，停車場如何防災成矚目焦點。新北市議員宋明宗認為，新北市應在100多座立體、平面停車場添購防火毯，解決鋰電池燃燒問題。新北市府表示，現階段已添購16組防火毯，但中央法規無訂定標準，要在全市設置仍須再評估。

全台電動車數量超過3萬輛，且持續增長中，不過由於電動車中含有鋰電池，國外曾有電動車起火後，消防員用了2萬2711公升的水才撲滅，相當於撲滅建築物火災的用水量。

以車用「滅火毯」來說，它可藉由覆蓋起火車輛，阻絕氧氣，並防止火勢延燒周圍物體，既省水，也省人力，還能達到滅火成效。

宋明宗表示，電動車如果在一般停車場起火，消防員如無法在第一時間撲滅、控制，還可能延燒到周邊車輛，後果恐不堪設想。市府應該添購防火毯，才能在第一時間先控制火勢。

宋明宗認為，新北市消防局目前各大隊僅有一組防火毯，這樣的數量絕對不夠，要求市府在全市100多座停車場設置防火毯，同時要求未來委外經營的停車場都要在合約內允諾設置防火毯，目前全國都沒有這樣的政策，希望新北市能成為領頭羊。

新北市消防局長李清安表示，電動車越來越多，確實因為鋰電池緣故，用水降溫、滅火皆不易，所以市府目前共買了16組奧地利的滅火毯，一組大概10萬元，可阻攔火災，目前買的都是國外的，因為歐洲較多電動車。

新北市交通局長鍾鳴時回應，市府對這塊相當重視，目前正積極測試所有類型的滅火毯效能以及各種救火法，議員的建議是對的，但由於中央目前沒有法規，他們會徵詢一下中央看法。