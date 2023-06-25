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台南鹽水溪發現浮屍 消防人員從橋上吊掛救生艇打撈

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區府安路七段鹽水溪流域，今天上午8點44分接獲民眾報案，有人在附近水域沙洲中載浮載沈，消防人員獲報後趕到場，當地沒有適當地點可放下救生艇，改在大港觀海橋上放下救生艇後再前往搜救，搶救人員將年約30-40歲男子救起已無呼吸心跳。

市消防局救災救護指揮中心，今天上午8點44分接獲民眾報案，有外勞在安南區府安路七段、鹽水溪流域捕魚，發現一具疑似浮屍，中心出動消防分隊等共9車15人到場打撈搶救。

但因當地沒有適當地點可放下救生艇，消防人車改在大港觀海橋上，從大約20公高橋面下放下救生艇後，再前往搜救，搶救人員於9點52分將年約30-40歲男子救起，他已無呼吸心跳。

消防人在男子身上找到一個塑膠袋，袋子裡有新冠肺炎疫苗接種卡、郵局存摺等證件。 警方說，男子沒有明顯外傷，已通知家屬查證身分，並將報檢方查明死因。

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台南市安南區府安路七段鹽水溪流域，今天上午接獲民眾報案，有人在附近水域沙洲中載浮載沈，當地沒有適當地點可放下救生艇，改在大港觀海橋上放下救生艇後再前往搜救。 記者黃宣翰／攝影
台南市安南區府安路七段鹽水溪流域，今天上午接獲民眾報案，有人在附近水域沙洲中載浮載沈，當地沒有適當地點可放下救生艇，改在大港觀海橋上放下救生艇後再前往搜救。 記者黃宣翰／攝影
台南市安南區府安路七段鹽水溪流域，民眾報案發現男浮屍，搶救人員將年約30-40歲男子救起已無呼吸心跳。 記者黃宣翰／攝影
台南市安南區府安路七段鹽水溪流域，民眾報案發現男浮屍，搶救人員將年約30-40歲男子救起已無呼吸心跳。 記者黃宣翰／攝影

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