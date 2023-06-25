台中八旬婦子女身障 裝人工肛門作化療暖警募21萬救急

台中市南屯區詹姓老婦年屆八旬，子女領有殘障手冊，生活困境，詹婦也因疾病，長期接受化療，入不敷出，無法支應醫療費用，已在社會局協助下，安置在北屯安養中心，但近日因醫療費用煩心，春社所長邱量虔得知後，與分局長李建興等人，籌措21萬元善款，協助詹婦度過難關。

第四警分局表示，84歲詹姓婦人除了一雙子女領有殘障手冊外，詹婦也飽受化療之苦，還因接受人工肛門手術後，生活不便，面臨龐大醫療費用，僅能在市府社會局等單位協助下，安置在北屯區安養中心，十分困苦，近日又因醫療費用而苦惱。

四分局指出，因詹婦是春社所的居民，春社所長邱量虔得知詹婦狀況後，集合分局長李建興、地方民間團體、善心人士等眾人愛心，募得21.3萬元善款，在端午節連假前，送給詹婦，協助詹婦度過人生關卡。

四分局表示，邱量虔在去年底到任，除關心地方大小事，也重視同仁福利，每日在所內下廚，張羅三餐之外，此次端午節，邱還擔心同仁吃粽子吃到怕，商請警友站長楊金水贊助50顆乳酪蛋糕，以慰勞平時辛苦的同仁。