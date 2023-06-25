一頁式廣告陷阱多 中市府1月至今受理申訴122件

一頁式網頁廣告消費糾紛多，台中市政府法制局統計，今年上半年接獲122件申訴案，冒用名人代言與知名廠商製造的超過一成。法制局建議透過正牌業者的官網、營業場所、電話等查證再買。

法制局長李善植說，網路購物種類繁多，最近不少業者將合法經銷商的商標、廣告及名人代言資訊移花接木，利用一頁式網頁方式販售商品。

中市府消保官發現，有業者利用三花棉業商標、商號及相關談話畫面，販售三花棉業未曾製造的女性內衣；另利用中醫師肖像作廣告販售生髮皂、調理湯；或利用不二家的名義，網路販售蛋黃酥，詐騙消費者；另仿冒名人代言的減肥食品，及仿冒合利他命成藥情事發生。

李善植說，另合利他命等藥品須由具藥商資格者在實體店面販售，不能以網路方式販售，消費者在網路上買到的合利他命等藥品皆為違法販售。另食品也不能宣傳療效，都屬違法。

主任消保官康馨壬表示，消費者如要進行求證，千萬別利用一頁式網頁所載的資訊查證，要透過正牌業者的官網、營業場所、電話等進行查證。