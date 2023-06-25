影／台中南屯轎車搶快左轉 撞闖紅燈騎士碎一地人送醫
台中市張姓男子在今天凌晨騎機車，行經南屯區永春東路、黎明路口時，疑闖紅燈，撞上對向車道搶快左轉的轎車，雙方碰撞後，張男被撞飛在地，機車零件碎裂一地，過程中還波及另輛停等紅燈的轎車，警方調查，3名駕駛都無酒精濃度，初判是違反號誌釀禍，詳細肇因待查。
經查，張姓男子在今天凌晨零時許，騎機車沿黎明路往文昌街方向行駛，當時吳姓男子駕駛轎車，沿黎明路左轉，往永春東路往萬和路方向行駛，當時張疑闖紅燈，而吳男則是在左轉燈號未亮起時，搶快左轉，雙方在路口發生碰撞，機車騎士被撞飛倒地，波及另輛停等紅燈的轎車。
車禍造成張姓機車騎士全身有多處擦挫傷，送醫急救後暫無生命危險，另外吳姓轎車駕駛則因擋風玻璃破裂，造成臉部受傷，也無生命危險，經警方酒測，三名駕駛都無酒精濃度，初判是違反號誌釀禍，詳細肇事原因，將後續調閱路口監視器、訪查目擊證人後，由交大事故組釐清。
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