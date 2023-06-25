閃車失控人被拋飛 車子直直撞進魚塭落水四腳朝天

22歲洪姓男子於昨晚與友人相約，開車從高雄南下屏東枋寮，晚上6點半左右沿台17線行駛，疑為閃避機車，操作失控衝撞加油站、橫越馬路，車輛摔進魚塭，人遭拋飛，造成他頭部受重創，臉上多處撕裂傷，警消獲報到場協助，洪男意識清楚，經酒測無酒駕，經送醫無大礙，詳細肇事原因有待警方釐清。

警方表示，22歲洪男為高雄人，他昨晚與朋友相約到屏東縣枋寮鄉見面，開車沿台17線由北往南行駛，昨晚6點半左右行經枋寮鄉東龍加油站時，疑似為閃避一旁逼近的機車，但車速過快方向盤失控，先穿越加油站腹地、擦撞站內物品及樹木、橫越東林路，再撞開路旁圍籬後墜入魚塭，過程中洪男被拋出車外受傷，車內無其他乘客，洪男沒有酒駕，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

消防局指出，獲報後派出1輛救護車、2台水箱車、1艘橡皮艇，及8名消防員前往救援，抵達發現1輛小客車四腳朝天卡在魚塭裡，被拋飛的洪男坐於路邊，他頭部遭受重創，臉上多處撕裂傷，意識清楚，救護人員將他以頸圈、長背板固定並包紮傷口，送往枋寮醫院急救。