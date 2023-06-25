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閃車失控人被拋飛 車子直直撞進魚塭落水四腳朝天

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

22歲洪姓男子於昨晚與友人相約，開車從高雄南下屏東枋寮，晚上6點半左右沿台17線行駛，疑為閃避機車，操作失控衝撞加油站、橫越馬路，車輛摔進魚塭，人遭拋飛，造成他頭部受重創，臉上多處撕裂傷，警消獲報到場協助，洪男意識清楚，經酒測無酒駕，經送醫無大礙，詳細肇事原因有待警方釐清。

警方表示，22歲洪男為高雄人，他昨晚與朋友相約到屏東縣枋寮鄉見面，開車沿台17線由北往南行駛，昨晚6點半左右行經枋寮鄉東龍加油站時，疑似為閃避一旁逼近的機車，但車速過快方向盤失控，先穿越加油站腹地、擦撞站內物品及樹木、橫越東林路，再撞開路旁圍籬後墜入魚塭，過程中洪男被拋出車外受傷，車內無其他乘客，洪男沒有酒駕，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

消防局指出，獲報後派出1輛救護車、2台水箱車、1艘橡皮艇，及8名消防員前往救援，抵達發現1輛小客車四腳朝天卡在魚塭裡，被拋飛的洪男坐於路邊，他頭部遭受重創，臉上多處撕裂傷，意識清楚，救護人員將他以頸圈、長背板固定並包紮傷口，送往枋寮醫院急救。

消防局表示，意外當下洪男無法清楚表達是否有其他人受困，消防員無法排除有無其他人員於水下車內受困，協尋人員著裝下水搜尋，來回搜索魚塭、岸上擴大搜索皆未發現其他患者，並以水箱車的絞盤機將落水車輛固定後拉至岸上，排除事故車輛。

22歲洪姓男子昨晚6點半左右，從高雄開車南下找朋友，行經屏東縣枋寮鄉東龍加油站時，疑因閃車失控人被拋飛，車子直直撞進魚塭落水，四腳朝天。圖／消防局提供
22歲洪姓男子昨晚6點半左右，從高雄開車南下找朋友，行經屏東縣枋寮鄉東龍加油站時，疑因閃車失控人被拋飛，車子直直撞進魚塭落水，四腳朝天。圖／消防局提供
22歲洪姓男子昨晚6點半從高雄開車南下找朋友，行經屏東縣枋寮鄉東龍加油站時，疑因閃車失控人被拋飛，車子直直撞進魚塭落水，四腳朝天。圖／消防局提供
22歲洪姓男子昨晚6點半從高雄開車南下找朋友，行經屏東縣枋寮鄉東龍加油站時，疑因閃車失控人被拋飛，車子直直撞進魚塭落水，四腳朝天。圖／消防局提供
22歲洪姓男子昨晚6點半左右，從高雄開車南下找朋友，行經屏東縣枋寮鄉東龍加油站時，疑因閃車失控人被拋飛，車子直直撞進魚塭落水，四腳朝天。圖／消防局提供
22歲洪姓男子昨晚6點半左右，從高雄開車南下找朋友，行經屏東縣枋寮鄉東龍加油站時，疑因閃車失控人被拋飛，車子直直撞進魚塭落水，四腳朝天。圖／消防局提供
22歲洪姓男子昨晚6點半左右，從高雄開車南下找朋友，行經屏東縣枋寮鄉東龍加油站時，疑因閃車失控人被拋飛，車子直直撞進魚塭落水，四腳朝天。圖／警方提供
22歲洪姓男子昨晚6點半左右，從高雄開車南下找朋友，行經屏東縣枋寮鄉東龍加油站時，疑因閃車失控人被拋飛，車子直直撞進魚塭落水，四腳朝天。圖／警方提供
22歲洪姓男子昨晚6點半左右，從高雄開車南下找朋友，行經屏東縣枋寮鄉東龍加油站時，疑因閃車失控人被拋飛，車子直直撞進魚塭落水，四腳朝天。圖／警方提供
22歲洪姓男子昨晚6點半左右，從高雄開車南下找朋友，行經屏東縣枋寮鄉東龍加油站時，疑因閃車失控人被拋飛，車子直直撞進魚塭落水，四腳朝天。圖／警方提供
22歲洪姓男子昨晚6點半左右，從高雄開車南下找朋友，行經屏東縣枋寮鄉東龍加油站時，疑因閃車失控人被拋飛，車子直直撞進魚塭落水，四腳朝天。圖／消防局提供
22歲洪姓男子昨晚6點半左右，從高雄開車南下找朋友，行經屏東縣枋寮鄉東龍加油站時，疑因閃車失控人被拋飛，車子直直撞進魚塭落水，四腳朝天。圖／消防局提供

加油站 屏東縣 消防員

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