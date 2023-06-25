高雄警臨檢遇酒客衝突 用「秘密武器」爆乳妹急勸遭斥

高雄市苓雅警分局警方今晨到和平一路一間酒吧臨檢，剛進門就撞見陳姓和宋姓男子起口角，在場4名友人趨前勸架，被警方勸阻，反而嗆警，警方噴辣椒水制止，一名爆乳妹在旁勸警遭喝斥，4人最後乖乖順服，被帶回保護管束。

警方指出，苓雅警分局今天凌晨5時15分許前往和平一路一家酒吧執行臨檢勤務，警方走進店內時，剛好陳姓男子(29歲)和友人宋姓男子(30歲)酒後發生口角，引發肢體衝突，在場的友人曾姓男子(24歲)、趙姓男子(30歲)、胡姓男子(20歲)以及宋男的弟弟(26歲)趨前勸架，警方見6人吵成一團，趨前勸阻。

警方當下要求曾等4人拿出證件受檢，但4人酒意正濃，不甩警方，還對警方大小聲，警方見4人不配合，為避免再生事端，拿出辣椒水噴灑，一名穿小可愛、短褲的爆乳妹在旁勸警「不要噴了」，遭警喝斥離開。