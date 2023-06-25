水梨價格高 東勢警護農專案夜間巡邏到果園

台中東勢區高接梨7至8月進入產季，水梨屬高經濟作物，市場價格高，易成為竊賊覬覦目標，東勢警分局已啟動「護農專案」，日夜守護農民辛勞耕作的成果。

東勢分局轄內各品種水梨(豐水、新興等)採收季節將至，今年因氣候影響，水梨產量減少，價格跟著上漲，目前價格每台斤上看120元，主要水梨園產區的中坑派出所為守護農民心血，針對轄內水梨果園加強落實「護農專案」勤務，除編排警力巡守，並深入轄區向農民宣導防竊措施。

員警白天到果園向農民宣導可裝設監視系統、感應式照明燈具或警報設備、飼養警衛犬等警戒與嚇阻的防護作為外，晚間加強產業道路、偏僻處所果園巡視，警方藉由增加巡邏班次，在果園周遭仔細巡視查看，希望藉此防止不法犯罪，保障農民心血。