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暖警熱心助人 1小時內幫助2迷途長者返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

端午節連假高溫炎熱天氣，台南市中西區昨天下午接連有2名老婦人在街頭迷路，市警二分局中正派出所警員黃宇澤、張至綱查出老人身分，幫助她們順利返家。

88歲林姓老婦人昨天下午4點多在中西區大勇街92巷口走失，警員黃宇澤、張至綱獲報前往，發現林婦因天氣炎熱、體力不勝負荷坐於路旁休息，林婦對於自己的住處一問三不知，2人隨即使用警政系統小電腦查出身分後，並將老婦人以警車載送返家與家屬團聚，

家屬向警方表示不知林婦獨自外出後迷途，對於警方積極協助載送林婦返回建安街住家，深表謝意。

過了不久，警員黃宇澤、張至綱下午5點多，又接獲報案稱永華路一段46號前有迷途婦人，警員驅車前往了解。老婦人因天氣炎熱、體力不勝負荷呆坐於路旁，詢問老婦人無法清楚表達，除提供杯水解渴外，運用警政科技系統過濾，得知92歲杜姓老婦人家住中西區大德街一帶，為避免發生危險，員警便將婦人載返住處。

杜老婦人家屬看到她後表示，杜婦下午3點多趁家人疏於注意獨自出門，讓全家都急壞了，家屬焦急地騎車外出尋人，聽到婦人平安無事返家，相當感謝員警暖心協助。

警二分局表示，家中如有年長者或記憶力欠佳者，建議申請「愛心手鍊」，可向各直轄市、縣市政府警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，如若不慎走失，尋獲時才可藉由這些資訊即時聯繫到家屬；民眾若遇失智長者失蹤，請撥打110通知警方協助，警察必將即刻前往為您服務，替失智長者找到返家的路，避免發生危險。

92歲杜姓老婦人(左)在台南市中西區永華路迷途，員警張至綱(右)護送老婦人返家。記者黃宣翰／翻攝
92歲杜姓老婦人(左)在台南市中西區永華路迷途，員警張至綱(右)護送老婦人返家。記者黃宣翰／翻攝
88歲林姓老婦人(左)在台南市中西區大勇街，中正派出所警員黃宇澤(右)載送她返家與家屬團聚。記者黃宣翰／翻攝
88歲林姓老婦人(左)在台南市中西區大勇街，中正派出所警員黃宇澤(右)載送她返家與家屬團聚。記者黃宣翰／翻攝

失智 警察

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