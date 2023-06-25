楊文科出國就出事 去義大利颱風來、赴日天坑、氣爆

新竹縣竹北市昨發生氣爆意外，新竹縣議員邱靖雅證實縣長楊文科「從日本趕回台灣」，雖表示肯定，但因副縣長陳見賢才說楊文科是確診無法親自勘災，而縣府又改口「是有既定行程」，堅決不承認出國。不過楊文科「出國就出事」已非第一次。

2019年9月30日，中颱「米塔」襲台，新竹縣當天宣布停班停課，但同一生活圈的新竹市則未同步宣佈停班課，造成民怨。不過當時新竹地區雨勢、風量都不大，不少業者質疑放颱風假的決定。有綠營民代發現楊文科29日就帶領縣府一級主管到義大利考察，其中包括現任瓦斯公司總經理、當時的農業處長邱世昌，行程還出現「Outlet」、「酒莊」，雖縣府強調放假過程皆符合標準，但是否因為要出國才會爽快放颱風假、也引起網友和綠營質疑。

今年3月新竹縣主辦全中運卻因網球場地問題造成小選手受傷，不過民進黨痛批，網球資格賽打到3月8日，但楊文科前一天還出國跑到紐西蘭考察，不過楊文科當天下午就在臉書上貼出開會照，澄清自己人在國內，沒有出國，原本預計3月7日至3月14日的國外考察行程已緊急喊卡。

今年4月27日，新竹縣竹北市建案「豐采520」釀天坑意外，造成停放路邊車格內的特斯拉墜落。不過楊文科隔天就和新竹縣前縣長邱鏡淳、在地藝術家等約170人搭機前往日本宮崎縣進行藝術文化暨觀光交流。綠營民代也痛批，對比短暫視察「天坑」，楊文科大陣仗帶團出國態度「天差地別」。

直到昨天竹北發生氣爆事件，據縣府公開行程，楊文科在6月20日周二上午9點主持完主管會報後，就再也沒有公開行程，連端午節龍舟大賽也未出席。新竹縣議員邱靖雅也證實楊文科這段期間「出國考察」，不過陳見賢卻說楊文科是確診無法親自勘災，而縣府又改口「是有既定行程」，堅決不鬆口出國，動機令人費解。

新竹縣議員蔡蕥鍹也批評，楊文科連假到日本旅遊是既定行程，即便不巧遇上突發事件，副縣長已出面處理並調查事件狀況初步召開記者會，實在沒必要隱瞞。民眾會炸鍋是因為瓦斯公司「掉漆」、「邏輯錯亂」的處理方式。楊文科身為新竹瓦斯公司的董事長，緊急應變小組竟螺絲掉滿地！

蔡蕥鍹表示，氣爆事件發生後，她立即聯繫新竹瓦斯公司總經理邱世昌，但他也說不在竹北，要她聯絡副總劉顯榮，但劉顯榮說，有關肇因對外公開說法要詢問人事主任，就沒有下文了。之後要民眾開瓦斯時檢查壓力會不會過大，結果遭民眾反駁「怎麼知道壓力過大？」