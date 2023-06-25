高雄宮廟卡位安座起口角 當街叫囂、持長棍K人
高雄市仁武區八德南路附近今天下午有宮廟進廟安座，因卡位發生口角衝突，紅、黑兩派人馬當街相互叫陣，有人持長棍棒打對方教訓；警方獲報，眾人已鳥獸散；警方事後調查該場活動未申請，將依道路交通管理處罰條例開罰，另通知負責人到案說明。
臉書社團「爆廢公社」和社群「記者爆料網」今天下午先後貼出一則影片，影片中訊息，貼文指出，旗山溪洲廟宇和另一廟宇的轎班和後送人員發生衝突，影片中只見身穿黑衣和紅衣的兩派人馬起爭執後，黑衣這方有人持長棍棒打紅衣者，雙方相互叫陣。
轄區仁武警分局警方表示，今天傍晚5時許，接獲報案，趕抵現場查看，兩派人馬已離去，警方事後調查，該起安座活動並未提出申請，因當街打群架，先依道路交通管理處罰條例第82條第1項對廟方開出可罰1200元到2400元的罰單，另將通知負責人到案說明，釐清打架原因。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言