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高雄宮廟卡位安座起口角　當街叫囂、持長棍K人

聯合報／ 記者石秀華古和純／高雄即時報導

高雄市仁武區八德南路附近今天下午有宮廟進廟安座，因卡位發生口角衝突，紅、黑兩派人馬當街相互叫陣，有人持長棍棒打對方教訓；警方獲報，眾人已鳥獸散；警方事後調查該場活動未申請，將依道路交通管理處罰條例開罰，另通知負責人到案說明。

臉書社團「爆廢公社」和社群「記者爆料網」今天下午先後貼出一則影片，影片中訊息，貼文指出，旗山溪洲廟宇和另一廟宇的轎班和後送人員發生衝突，影片中只見身穿黑衣和紅衣的兩派人馬起爭執後，黑衣這方有人持長棍棒打紅衣者，雙方相互叫陣。

轄區仁武警分局警方表示，今天傍晚5時許，接獲報案，趕抵現場查看，兩派人馬已離去，警方事後調查，該起安座活動並未提出申請，因當街打群架，先依道路交通管理處罰條例第82條第1項對廟方開出可罰1200元到2400元的罰單，另將通知負責人到案說明，釐清打架原因。

高雄宮廟今天下午在仁武區一間廟宇前因卡位安座起口角，紅黑兩派人馬當街叫囂、持長棍K人，警方到場時，眾人已鳥獸散。圖／取自記者爆料網
高雄宮廟今天下午在仁武區一間廟宇前因卡位安座起口角，紅黑兩派人馬當街叫囂、持長棍K人，警方到場時，眾人已鳥獸散。圖／取自記者爆料網
高雄宮廟今天下午在仁武區一間廟宇前因卡位安座起口角，紅黑兩派人馬當街叫囂、持長棍K人，警方到場時，眾人已鳥獸散。圖／取自記者爆料網
高雄宮廟今天下午在仁武區一間廟宇前因卡位安座起口角，紅黑兩派人馬當街叫囂、持長棍K人，警方到場時，眾人已鳥獸散。圖／取自記者爆料網

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