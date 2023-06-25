山友發病 花蓮空勤連3日救援

空勤花蓮駐地連續第3天接獲高山症救援任務，昨天再次出動黑鷹直升機，將彭姓山友救下山送醫。記者王燕華／攝影 端午連假登山人潮多，空勤總隊花蓮駐地一連3天接獲救援任務，黑鷹直升機飛往山區，迄今已救出3名高山症患者；花蓮縣消防局提醒，山域充滿各種不確定性，登山前應評估自身狀況，務必小心謹慎。

33歲彭姓男子參加登山隊，一行共11人攀登奇萊東稜，22日端午節當天從合歡山松雪樓小奇萊步道上山，展開5天4夜登山行程，預計26日從岳王亭下山。

昨天是第3天，同行隊員上午向消防局求救，指彭男疑似高山症，出現嘔吐、四肢無力的症狀，無力行走，在太魯閣大山北鞍山屋待援。

花蓮縣消防局集結地面部隊，同步請求空勤總隊支援，空勤花蓮駐地勤務第一大隊第三隊黑鷹直升機昨天上午10時起飛，10時26分成功將患者吊掛上機，送往花蓮德興棒球場附近空地降落，近11時由救護車接駁送往花蓮慈濟醫院，彭男狀況好轉，生命跡象穩定。

端午連假期間，花蓮空勤已連續3天接獲高山救援任務，前兩次分別是22日在卡賀爾山北鞍、23日在南投縣中央金礦山屋。

消防局表示，登山活動充滿不確定風險，民眾登山前務必評估自身體能及技術，也要預先做好準備，查詢山上氣候，備齊通訊裝備、物資、保暖衣物；行經危險路段、天候不佳時，務必小心行走。