行人闖紅燈穿越馬路下一秒被撞飛 頭受創送醫昏迷

新北市新莊區一名男子，今天晚上闖紅燈穿越新莊區中原路與福壽街路口，當場被簡男駕駛的一輛貨車撞飛。男子抛飛落地頭部受創，警消獲報趕抵，男子意識模糊緊急送醫急救，目前未脫離險境，留院觀察治療。肇事駕駛沒有酒駕，傷者身分不明抽血待驗，事故原因待查。

據了解，簡姓男子（31歲）今天晚上7時15分左右，開著一輛貨車沿著新北市新莊區中原路往中華路方向直行，途中行經中原路與福壽街口。一名男子突然闖紅燈穿越馬路，簡男煞車不及直接將男子撞飛落地。

警、消獲報派員迅速趕抵，經檢視男子沒帶身分證件，他頭部受創意識模糊，緊急協助送醫急救，目前未脫離險境留院觀察治療。肇事駕駛沒有酒駕，傷者身分待查，有無喝酒待抽血檢驗，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。