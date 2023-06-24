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行人闖紅燈穿越馬路下一秒被撞飛 頭受創送醫昏迷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區一名男子，今天晚上闖紅燈穿越新莊區中原路與福壽街路口，當場被簡男駕駛的一輛貨車撞飛。男子抛飛落地頭部受創，警消獲報趕抵，男子意識模糊緊急送醫急救，目前未脫離險境，留院觀察治療。肇事駕駛沒有酒駕，傷者身分不明抽血待驗，事故原因待查。

據了解，簡姓男子（31歲）今天晚上7時15分左右，開著一輛貨車沿著新北市新莊區中原路往中華路方向直行，途中行經中原路與福壽街口。一名男子突然闖紅燈穿越馬路，簡男煞車不及直接將男子撞飛落地。

警、消獲報派員迅速趕抵，經檢視男子沒帶身分證件，他頭部受創意識模糊，緊急協助送醫急救，目前未脫離險境留院觀察治療。肇事駕駛沒有酒駕，傷者身分待查，有無喝酒待抽血檢驗，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

新莊警方表示，依照道路交通安全規則第103條2項規定，汽車行近行人穿越道，遇有行人穿越、攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人、視覺功能障礙者先行通過。但它立法意旨是要保護行人穿越行人穿越道的安全，並不代表「行人最大」可以闖紅燈穿越馬路，民眾切勿有錯誤認知，危害自己與他人生命安全。

新北市新莊區一名男子闖紅燈穿越新莊區中原路口，當場被貨車撞飛送醫昏迷。圖／民眾提供
新北市新莊區一名男子闖紅燈穿越新莊區中原路口，當場被貨車撞飛送醫昏迷。圖／民眾提供
新北市新莊區一名男子闖紅燈穿越新莊區中原路口，當場被貨車撞飛送醫昏迷。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一名男子闖紅燈穿越新莊區中原路口，當場被貨車撞飛送醫昏迷。記者曾伯愷／翻攝

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