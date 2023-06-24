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新竹湖口瓦斯也外洩 無立即性危險後續搶修

中央社／ 新竹縣24日電

新竹縣竹北市今天發生多起住宅瓦斯外洩及火警事件，湖口鄉中興村中興公園附近也有瓦斯外洩，瓦斯公司人員到場確認濃度高達3700ppm，洩漏點為室外，判定暫無立即性危險。

前湖口鄉民代表萬正英今天向中央社記者表示，他在下午3時許接獲民眾陳情，在湖口鄉中興村中興公園旁鐵騎橋，疑有瓦斯外洩，他到現場也聞到瓦斯味，立即通報消防隊及新竹瓦斯公司。

萬正英表示，消防隊下午3時許先到場協助，瓦斯公司下午5時許抵達，現場檢測濃度高達3700ppm，確定為瓦斯外洩，但無立即性危險。

新竹瓦斯公司向中央社記者說，當時現場檢測瓦斯濃度為3700ppm，洩漏點為室外，判定暫無立即性危險，且因人員皆在竹北搶修，無法馬上處理，會盡快調派可用人力搶修。

新竹瓦斯公司表示，這段時間請民眾不要靠近附近區域，也不要在附近使用任何火源，避免意外。

瓦斯外洩 新竹

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