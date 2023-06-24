高雄宮廟卡位安座起口角　當街叫囂、持長棍K人

高雄市仁武區八德南路附近今天下午有宮廟進廟安座，因卡位發生口角衝突，紅、黑兩派人馬當街相互叫陣，有人持長棍棒打對方教訓；警方獲報，眾人已鳥獸散；警方事後調查該場活動未申請，將依道路交通管理處罰條例開罰，另通知負責人到案說明。

臉書社團「爆廢公社」和社群「記者爆料網」今天下午先後貼出一則影片，影片中訊息，貼文指出，旗山溪洲廟宇和另一廟宇的轎班和後送人員發生衝突，影片中只見身穿黑衣和紅衣的兩派人馬起爭執後，黑衣這方有人持長棍棒打紅衣者，雙方相互叫陣。