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竹北才氣爆…湖口也傳瓦斯外洩 瓦斯公司卻人手不足無法搶修

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新竹湖口也傳瓦斯外洩 瓦斯公司卻人手不足無法搶修

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣竹北市今天發生瓦斯管線超壓引發市區多處氣爆火警，就連數公里外的湖口鄉也傳出瓦斯外洩，現場瓦斯濃度高達3700ppm，但瓦斯公司人員仍全力搶修竹北，竟無法派人支援搶修湖口，目前現場持續滲漏中。

據了解，發生瓦斯外洩的地點位於湖口鄉中興村中興公園旁，消防局與新竹瓦斯公司今天下午接獲通報趕抵現場，經儀器測量瓦斯濃度，現場濃度高達3700ppm，確認為瓦斯外洩，不過目前仍無法確認是否與竹北大範圍瓦斯外洩有關。

前鄉民代表萬正英指出，今天上午竹北氣爆後，他接獲居民通報湖口也有瓦斯外洩，下午3點到現場時，現場瓦斯味很濃，雖然瓦斯公司有派員前來查看，但因為瓦斯公司人員全在竹北搶修，湖口現場則判定因洩漏點在室外，瓦斯公司人員認為無立即性危險，將再調派人力找時間堵漏。

新竹湖口傳瓦斯外洩，現場飄散濃濃瓦斯味。圖／萬正英提供
新竹湖口傳瓦斯外洩，現場飄散濃濃瓦斯味。圖／萬正英提供
新竹湖口傳瓦斯外洩，現場飄散濃濃瓦斯味。圖／萬正英提供
新竹湖口傳瓦斯外洩，現場飄散濃濃瓦斯味。圖／萬正英提供

瓦斯外洩 新竹 氣爆

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