新竹湖口也傳瓦斯外洩 瓦斯公司卻人手不足無法搶修

新竹縣竹北市今天發生瓦斯管線超壓引發市區多處氣爆火警，就連數公里外的湖口鄉也傳出瓦斯外洩，現場瓦斯濃度高達3700ppm，但瓦斯公司人員仍全力搶修竹北，竟無法派人支援搶修湖口，目前現場持續滲漏中。

據了解，發生瓦斯外洩的地點位於湖口鄉中興村中興公園旁，消防局與新竹瓦斯公司今天下午接獲通報趕抵現場，經儀器測量瓦斯濃度，現場濃度高達3700ppm，確認為瓦斯外洩，不過目前仍無法確認是否與竹北大範圍瓦斯外洩有關。