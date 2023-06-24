深夜無聊男子持瓦斯槍射破玻璃門 遭毀損罪嫌移送
新北市海山警分局今晚表示，王姓男子23日凌晨行經板橋區某社區前，因無聊持瓦斯槍朝路邊測試擊發，造成社區大門玻璃破裂。警循線查獲，詢後依毀損罪嫌移請新北檢偵辦。
警方今晚以新聞稿表示，23日下午3時接獲報案指稱，昨天凌晨社區住處大門玻璃發現有疑似彈孔造成的蜘蛛網狀破損，社區住戶與保全討論後，由社區代表出面報警處理，請警方協助偵辦。
海山警分局偵查隊鑑識小組及埔墘派出所到場採證調查，鐵門玻璃疑似遭不明硬物敲擊、撞擊所致。警方調查僅大門遭毀損，另探詢其他住戶，近日未與他人糾紛。
警方說，經擴大調閱路口監視器影像，鎖定涉案車輛，23日晚間6時通知涉案車輛王姓駕駛到案說明；王男坦承行經社區大門前，因太無聊，以瓦斯槍朝路邊測試擊發。
警方表示，查扣瓦斯槍1把及彈夾1個，經送往鑑驗不具殺傷力，詢問後依毀損罪嫌移請新北檢偵辦。
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