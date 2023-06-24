雲林虎尾鎮西屯里長巡田水 駕車遭高速追撞不治

雲林虎尾鎮西屯里長王文杉，昨天凌晨駕駛小貨車前往農田查看水源。不料，途中遭呂男駕駛自小客車高速追撞，送醫不治，呂男與乘客輕傷，雙方酒測值為零，事故原因待釐清。

雲林縣警察局虎尾分局今天表示，72歲的西屯里長王文杉，昨天凌晨駕駛小貨車沿雲97鄉道行駛至縣道158線閃光號誌路口時，與呂姓男子駕駛的自小客車發生追撞事故，王文杉重傷，送醫急救後仍不治，呂男與自小客車上的乘客均為輕傷。

根據後方車輛的行車紀錄器顯示，王文杉駕駛小貨車當時經過路口的車速並不快，但突然遭右側急駛而來的自小客車追撞，撞擊力道猛烈，現場揚起大片塵土，小貨車後方的駕駛立即下車協助救人。

王文杉當時駕車準備前往農田查看水源狀況，不料途中卻發生車禍身亡。警方表示，雙方駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因仍需調查釐清。