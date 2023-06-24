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台中南區建案鷹架倒塌砸6車 市府勒令停工

中央社／ 台中24日電

台中市南區建國南路與德吉街口的建案工地，今天下午進行鷹架拆除作業時突然倒塌，砸中6輛路邊停放車輛，台中市政府表示，已勒令停工，並將依建築法及職安法規定開罰。

中市警方於下午近4時據報，位於南區建國南路與德吉街口的建案，下午拆除鷹架時，鷹架突然倒塌，砸中停在路邊的6輛車，幸好未造成人員受傷。

台中市都市發展局人員到場了解指出，這處建案為地上15層地下3層建築工地，目前施工進度為結構體完成，進行鷹架拆除作業，事發時，約2層樓部分鷹架倒塌壓到路邊停車格停放車輛，警方派員至現場處理，後續工地將會與車主協商賠償事宜。

都發局人員到場指揮後，現場由相關人員維持交通及清理，傍晚現場清理完畢後，恢復通車。

都發局表示，此案依違反建築法規定，建築物施工場所應有維護安全、防範危險的適當設備或設施，可裁處新台幣1萬8000元到9萬元罰鍰，並勒令停工。後續復工施工計畫需一併檢附安全防護計畫，報都發局同意後才准復工。

台中市勞檢處指出，將派員實施檢查，如查有違反職業安全衛生法，將處3萬以上、30萬元以下罰鍰，並視違法情節移送司法機關參辦；同時，勞檢處也啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」（FAP）機制，協助妥善處理相關事宜，將此案列為防災宣導案例。

台中市 建築 勞檢

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