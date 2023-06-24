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6天6通電話謊報火警 新北警向電信追查身分

中央社／ 新北24日電

有民眾6天內以手機撥打6通電話，報案謊稱板橋區某大樓有火警。新北警方說，追查報案民眾疑似拔除手機SIM卡報案，以逃避追查。將向電信公司追查身分後，移請消防局裁處。

新北市海山警分局今天表示，今年6月17日深夜11時41分許，接獲民眾報案，指稱板橋區文化路2段某大樓有火警，絲毫不敢大意，立即通知消防局119勤務指揮中心。江翠派出所與莒光消防分隊，同步出動前往現場清查後，並未發現有火警。

警方說，誇張的是，後來，在6天內連續接獲6通同樣的謊報電話，幾乎每天1通，第6次為6月22日下午4時27分。當天，不到1小時，連打兩通謊報火警電話（第5通與第6通），謊稱火警地點都是同一棟辦公大樓，讓所有人車都疲於奔命。

警方說，追查報案人疑似拔除手機SIM卡，再以緊急電話112轉撥110報案電話，以規避追查。警分局將與警局勤務指揮中心逐筆確認報案紀錄與發話位置，向電信公司追查報案人身分。

警方說，針對謊報行為，依社會秩序維護法及消防法，都有相關裁罰規定，因消防救災屬消防機關業管，應優先適用消防法的特別規定。警分局將協助查明報案人身分後，函請消防局裁處。

新北市府消防局救災救護指揮中心執勤員陳柏凱表示，6次謊報共出動51車次，111名消防人員出勤。都是由110據報轉通知119出勤。依據消防法第36條規定，謊報火警或無故撥火警電話者，將處罰新台幣3000元以上至1萬5000元罰鍰。

消防局表示，112、110、119都是緊急救難號碼，112 是全球行動通訊系統的急難救助號碼，即使手機沒有SIM卡，只要有電量、收得到任何一家行動電話電信商的信號，撥打112就會由語音導引，轉接至報案需要的「110」或急難求助的「119」。

消防局指出，但若在深山叢林或海上，手機都無法連接到所有電信業者的基地台，完全無訊號時，也是無法打通112緊急求救號號碼。

警方與消防呼籲，110及119報案專線是供民眾能於危急時方便求援，隨意撥打除可能觸法，更無端耗費警察及消防人員的資源，影響真正急難案件的救援。

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