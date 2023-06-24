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桃園浩克又出事！和新婚妻住台中汽旅狂吼、砸東西 警強制送醫

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桃園浩克又出事！台中和新婚妻住汽旅狂吼警方強制送醫

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

桃園浩克」朱姓健美教練日前在桃園超商大鬧引起軒然大波，甚至被桃園中壢分局員警持警棍打到滿頭是血，雙方互控妨害公務、傷害，未料朱昨和新婚的林姓妻子入住台中汽車旅館情緒失控，台中警方不敢大意不斷安撫「我們建立友好的友誼」，朱也配合上銬強制送醫。

台中第6分局指出，昨晚10點多獲報西屯區市政北七路1間汽車旅館內有民眾滋事，警方到場發現1名男子情緒不穩，在旅館內嘶吼、丟東西。

警方查，朱男和林姓妻子昨天入住汽車旅館，朱卻不明原因情緒失控在房間內丟東西，分局得知朱男身分不敢大意，前後出動線上警力13人到場處理。但因朱情緒仍相當激動，甚至西斯底里狂吼稱「自己已經死過好幾次了」等語。

警方見朱男上半身赤裸，跪在床上將雙手放在頭後方，但所幸態度還配合就不斷安撫他，並跟朱男說「不用這樣子」、「我們建立起友好的友誼」、「我們相信你，心平氣和喔」，最後朱終於下床並趴在地上讓警方上銬。

警方表示，因朱男情緒不穩，員警立即通知救護車到場，由警消及林女陪同將朱男送往台中榮總強制就醫。

警方將朱男上銬強制送醫。記者曾健祐／翻攝
警方將朱男上銬強制送醫。記者曾健祐／翻攝
朱男在汽旅情緒激動，上半身赤裸咆哮。記者曾健祐／翻攝
朱男在汽旅情緒激動，上半身赤裸咆哮。記者曾健祐／翻攝
警方將朱男上銬強制送醫。記者曾健祐／翻攝
警方將朱男上銬強制送醫。記者曾健祐／翻攝

情緒 汽車旅館 桃園

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