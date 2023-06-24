竹北氣爆社區材損至少五百萬 重傷少年家變廢墟
新竹縣瓦斯加壓站今天壓力出現異常，造成竹北社區「帝王至尊」發生嚴重氣爆。其中B棟9樓，也就是16歲陳姓少年住處最為嚴重，整間房子牆面幾乎全毀，隔間也都不見，社區初估A、B棟財損550餘萬元。新竹縣消防局火調科初步勘驗發現，該社區因壓力上升，導致瓦斯管線接頭脫落，恐是造成瓦斯外洩原因。
新竹瓦斯公司工程副總經理劉顯榮指出，因中正國小旁整壓站軸流閥有異物跑進瓦斯管線中，造成減壓設備軸流閥皮膜破損，導致超壓，原本瓦斯供氣壓力為200毫米水柱，因壓力過高，3分鐘後供壓達到1千毫米水柱，瓦斯公司獲知異常後，第一時間就已派員前往緊急維修。
新竹縣消防局指出，今天8點14分受理第一起瓦斯漏氣案件，同步已通報新竹瓦斯公司，8點30分就接到數起報案，表示社區帝王至尊發生氣爆。
據了解，該社區B棟9樓最為嚴重，氣爆當時屋內有3名住戶，分別為16歲陳姓少年和媽媽、姐姐，爆炸疑似就發生在少年房間隔壁，爆炸當下連牆壁都被炸倒，少年首當其衝，被炸到全身都是血，陳姓少年因全身91%面積1至2度燒燙傷，目前已送至林口長庚醫院插管治療，同住的姊姊、媽媽也自行就醫。
消防員同步於B棟9樓救出5位受困民眾，社區B棟9樓燃燒面積約32坪、財損約500萬；至於B棟10樓，也就是陳姓少年住家樓上鄰居，也因氣爆燃燒面積約4坪損失30萬，由於第一時間10樓民眾已躲至11樓避難，消防人員同步於B棟11樓救出7名民眾。
該社區A棟8樓也出現氣爆，燃燒面積約4坪，損失20萬。社區整起氣爆合計財損550萬元、合計燃燒面積40坪，消防員一共救出12名民眾，皆無需就醫。
火調人員現場初步勘查，發現該社區瓦斯管線確實有鬆脫的狀況，火調人員懷疑是因為瓦斯供氣壓力上升，導致瓦斯管路較脆弱的點造成溢漏，以及塑膠管接頭相連地方，被升壓的瓦斯衝破、鬆脫，因而導致瓦斯外洩，進而發生氣爆。
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