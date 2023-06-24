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端午南橫單日湧現7600人 高雄小關山林道受傷、罹病2山友今下山
端午4天連假，不少愛好山林的遊客選擇來到南橫高山避暑，不過，昨天小關山林道附近接連出現狀況，有2名年過半百的男子因受傷或高山症發作，向高雄市府消防局求救，所幸今天山區晴空兩名男山友都已陸續平安下山就醫。
甲仙工務段指出，昨天分別從梅山、向陽進入南橫山區的車數有2537輛次，約有逾7600人次登山旅遊，而今天預估出遊人數與昨天大致相同，尤因近年戶外登山旅遊興盛，高山又比起平地更為涼爽，暑期將有更多遊客前往山區健行活動。
不過，山區人潮激增，不免意外發生機率也大，昨天上午9時30分許，在小關山林道上59歲男山友因摔傷腰部疼痛需搬運下山就醫。但昨天桃源、那瑪夏、茂林三消防分隊救護員雖下午接觸到患者，礙於人潮眾多，較難快速將患者搬運下山。
此外，昨天有另名53歲男山友因高山症發作，出現缺氧臉色慘白、呼吸不順等徵狀，消防中心雖緊急聯絡空勤總隊前往協助，但由於昨天一整天山區天候不佳，不適合直升機飛行，因此改在今天上午飛往搭救，所幸，今天兩名男山友分別都已由空勤人員及消防救護人員平安送下山就醫，順利完成救援任務。
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