端午南橫單日湧現7600人 高雄小關山林道受傷、罹病2山友今下山

端午4天連假，不少愛好山林的遊客選擇來到南橫高山避暑，不過，昨天小關山林道附近接連出現狀況，有2名年過半百的男子因受傷或高山症發作，向高雄市府消防局求救，所幸今天山區晴空兩名男山友都已陸續平安下山就醫。

甲仙工務段指出，昨天分別從梅山、向陽進入南橫山區的車數有2537輛次，約有逾7600人次登山旅遊，而今天預估出遊人數與昨天大致相同，尤因近年戶外登山旅遊興盛，高山又比起平地更為涼爽，暑期將有更多遊客前往山區健行活動。

不過，山區人潮激增，不免意外發生機率也大，昨天上午9時30分許，在小關山林道上59歲男山友因摔傷腰部疼痛需搬運下山就醫。但昨天桃源、那瑪夏、茂林三消防分隊救護員雖下午接觸到患者，礙於人潮眾多，較難快速將患者搬運下山。