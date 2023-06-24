花蓮婦躺樹下睡覺遭侄子無照友人開車輾過 傷重不治

花蓮縣萬榮鄉田姓男子今天上午搭全姓友人車返家，快到家時覺得車子壓到東西，下車察看驚覺竟是自己的嬸嬸，趕緊打電話求救，消防人員接獲通報趕到，王姓婦人已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治，警方初步調查，全姓男子沒駕照，疑似未注意前方動態，輾過躺在樹下睡覺的王姓婦人，全案依過失致死罪嫌送辦。

警方調查，死者王姓婦人為田男的嬸嬸，兩人住在馬遠村內同一戶，今天上午9時20分，田男搭20歲全姓友人的車子返家，轉進小路時，在離住處只有幾公尺的私人土地上，不慎輾過在路旁樹下睡覺的王姓婦人。

全、田驚覺壓到東西立即下車察看，發現竟是自己親戚，立即打電話向119通報；富源消防分隊獲報迅速趕到現場，王姓婦人已經沒有呼吸心跳，口鼻有血水流出，給予緊急醫療處置後，送往台北榮總鳳林分院急救，傷重仍告不治。