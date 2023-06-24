宜縣警局女員工登山落石砸頭意外亡 同仁不捨她年輕優秀數度哽咽

宜蘭縣警察局會計室45歲黃姓女職員端午連假赴台中，挑戰中央尖山，昨晚卻遭落石擊中不幸身亡。黃女考上公務員就被分發到宜蘭羅東，後調派到縣警局會計室，工作能力強，與同仁關係融洽，發生憾事令同仁難過哽咽；宜警局表示，後續將全力協助喪葬和安排撫卹事宜。

黃女趁端午連假，一行共9人登山隊伍挑戰中央尖山，昨晚5時許，在離中央尖溪山屋約10分鐘路程處，頭部遭落石砸傷，當場無意識、無呼吸心跳，同行山友報案後，先將她搬到山屋；今天上午5時56分許，台中市消防局申請空勤總隊出動直升機吊掛，7時35分吊掛成功，確認黃已明顯死亡。

據了解，由於尚在連假期間，宜縣警局還未正式通知同仁，但已有不少人透過各種管道得知。黃女是宜蘭人，商學院畢業，考上公務員後就被分發到羅東分局，3年前由於縣警局會計室出現空缺，優先將她轉調。

會計室同仁表示，黃女工作能力優秀，又十分年輕，和大家感情也很好；她平素就喜歡登山，不料端午連假卻發生憾事，聽到消息時難以接受，極為難過，數度哽咽。