影／端午悲劇！雲林五連霸里長忙到半夜開小貨車巡田水 遭撞身亡

雲林縣虎尾鎮西屯里72歲里長王文杉昨天凌晨駕駛小貨車行經雲158縣道、雲97鄉道十字路口時，遭右方一輛急駛而來的小客車猛烈撞擊，2車高速碰撞噴飛數公尺遠，車輛幾乎解體無法辨識，王姓里長傷重不治，小客車呂姓駕駛及乘客分別輕傷送醫治療，雙方肇責仍待警方調查釐清。

王文杉22日晚間仍穿梭在里間的大街小巷，協助里民處理事務，23日凌晨0點多正開著小貨車準備巡田水，卻在行經虎尾鎮外環道一處十字路口時，遭到另一輛疑似煞車不及的小客車從右側撞擊，小貨車被往左推擠數公尺，2車都因高速對撞分解，撞擊力道猛烈，聲響劃破寧靜的深夜天際，甚至還揚起大片塵土，跟在小貨車後方的自小客車，被這一幕嚇到驚慌失措，趕緊下車協助。

王里長重傷，當場失去生命跡象，經緊急送醫急救仍回天乏術，而小客車23歲呂姓駕駛則手部擦傷，腳部有疼痛反應，20歲呂姓乘客臉部擦傷、右大腿疼痛，均送醫治療。

從後方行車記錄器顯示，小貨車當時緩慢經過路口，才剛通過外環道安全島時，隨即遭小客車猛撞，2輛車瞬間消失在畫面中，目擊的駕駛與乘客嚇壞了，大聲驚呼「啊！這是怎麼了？！」