蘆洲警台北港周邊區域取締大型車違規 今年已告發1798件

有鑑於新北市蘆洲、五股、八里時有曳引車、砂石車肇事違規。新北市蘆洲警方針對台北港周邊區域，派員加強取締大型車輛違規。新北市交通局則規畫大型車管制區，禁止15噸以上大貨車進入（除申請通行證）。蘆洲警表示，統計今年至6月23日舉發大型車違規1798件，其中於八里工業區違規則告發771件，提醒用路人注意。

蘆洲警方表示，不少曳引車、砂石車從台61、64、65三條快速道路，往返蘆洲、五股、八里三個行政區及工業區。但因大型車輛超載，不時造成路面毀損，也常因為大型車輛視線死角，引發各種交通事故。

有鑒於此，蘆洲警方特別針對台北港周遭區域，加強取締違規車輛。新北市交通局則在台北港遭洲區域規畫大型車管制區，嚴禁15噸以上大貨車進入管制區（除申請通行證），以免影響附近住宅區。

根據蘆洲警方統計，今年1月1日至6月23日為止，蘆洲警取締大型車輛各項違規共計1798件，其中在八里工業區大型車超載、超速、未依規定裝設行車記錄器、滲漏、號牌汙穢等各項違規共告發771件。