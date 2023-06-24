蘆洲警台北港周邊區域取締大型車違規 今年已告發1798件
有鑑於新北市蘆洲、五股、八里時有曳引車、砂石車肇事違規。新北市蘆洲警方針對台北港周邊區域，派員加強取締大型車輛違規。新北市交通局則規畫大型車管制區，禁止15噸以上大貨車進入（除申請通行證）。蘆洲警表示，統計今年至6月23日舉發大型車違規1798件，其中於八里工業區違規則告發771件，提醒用路人注意。
蘆洲警方表示，不少曳引車、砂石車從台61、64、65三條快速道路，往返蘆洲、五股、八里三個行政區及工業區。但因大型車輛超載，不時造成路面毀損，也常因為大型車輛視線死角，引發各種交通事故。
有鑒於此，蘆洲警方特別針對台北港周遭區域，加強取締違規車輛。新北市交通局則在台北港遭洲區域規畫大型車管制區，嚴禁15噸以上大貨車進入管制區（除申請通行證），以免影響附近住宅區。
根據蘆洲警方統計，今年1月1日至6月23日為止，蘆洲警取締大型車輛各項違規共計1798件，其中在八里工業區大型車超載、超速、未依規定裝設行車記錄器、滲漏、號牌汙穢等各項違規共告發771件。
警方表示，為維護用路人安全，蘆洲警方針對聯外道路，以不定期出動「活動地磅」進行攔檢；若大型車輛於管制區內違規，則當場沒收其通行證依法告發。另外配合「黑蝙蝠專案」針對土方、廢棄物等裝載物進行稽核，若無土方證明或運送證明則依廢棄物清理法裁罰。
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