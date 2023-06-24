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持刀刺傷加油站員工縫3針 只因他嗆這句「你要不要加油？」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

丁男不滿加油站李姓員工口氣不佳嗆聲「妳到底要不要加油？」竟掏出一把彈簧刀攻擊李男，導致李男右肩膀遭刺一刀，緊急送醫急救縫合3針，所幸沒有生命危險。丁男逞凶後旋即與另4友駕車逃離。今天清晨5時許警方循線通知他到案說明，丁男辯稱是彈簧刀自己彈出傷人，警詢後依傷害罪嫌函送法辦。

據了解，丁姓男子（24歲）是一名工人，今天凌晨他與翁男（29歲）、張男（27歲）、陳女（26歲）搭乘禹女（25歲）所駕駛的汽車，準備返回新北市樹林區住處。約莫凌晨1時許，車子行經新北市新莊區明志路與中正路口，禹女發現車子沒油，旋即開進路旁一家加油站加油。

怎知，禹女開錯車道被加油站員工李男一聲大喊「你走錯車道，繞到其他車道再來加油」，惹火丁男及其友人覺得口氣不佳，一車5人當場下車理論，李男見對方5人下車，氣喊「妳到底要不要加油？」雙方爆發激烈口角。

過程中，丁男衝前朝著李男拳揮過去，李男也不甘示弱出拳回擊，雙方嗆聲互毆，丁男氣不過掏出一把彈簧刀朝著李男右肩膀攻擊，見李男負傷眾人趕緊駕車離開。警方獲報派員趕抵，協助李男送醫急救縫合3針，所幸沒有生命危險。

警方調閱加油站內、沿路監視器畫面以車追人，鎖定丁男涉嫌，於今天清晨5時許通知到案說明。偵詢時。他坦承持刀傷人，但辯稱本來拿刀柄攻擊李男，但刀尖彈出才會去刺傷他，警詢後依傷害罪嫌函送法辦。

丁男不滿李男口氣不佳，掏出彈簧刀攻擊，導致李男負傷流血所幸送醫無生命危險。記者曾伯愷／翻攝
丁男不滿李男口氣不佳，掏出彈簧刀攻擊，導致李男負傷流血所幸送醫無生命危險。記者曾伯愷／翻攝
丁男不滿李男口氣不佳，掏出彈簧刀攻擊，導致李男負傷流血所幸送醫無生命危險。記者曾伯愷／翻攝
丁男不滿李男口氣不佳，掏出彈簧刀攻擊，導致李男負傷流血所幸送醫無生命危險。記者曾伯愷／翻攝
丁男不滿李男口氣不佳，掏出彈簧刀攻擊，導致李男負傷流血所幸送醫無生命危險。記者曾伯愷／翻攝
丁男不滿李男口氣不佳，掏出彈簧刀攻擊，導致李男負傷流血所幸送醫無生命危險。記者曾伯愷／翻攝
丁男不滿李男口氣不佳，掏出彈簧刀攻擊，導致李男負傷流血所幸送醫無生命危險。記者曾伯愷／翻攝
丁男不滿李男口氣不佳，掏出彈簧刀攻擊，導致李男負傷流血所幸送醫無生命危險。記者曾伯愷／翻攝

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