多次謊報南科車禍及跳湖意外 台南男神隱仍罰1萬元

薛姓男子自去年底至今年2月20日多次撥打110報案專線，謊稱台南科學園區發生交通事故及民眾跳湖自殺案件，1月4日經員警勸阻不聽，仍繼續撥打110謊報，通知他拒不到案，保二總隊依違反社會秩序維護法送辦，新市簡易庭認他故意向該管公務員謊報災害處罰鍰1萬元。

警方追查該行動電話門號為薛男所申辦，去年12月29日晚間10時4分許起至今年2月20日晚間10時59分止，多次撥打110報案專線，謊稱南科園區發生交通事故及民眾跳湖自殺案件，經保二總隊第一大隊第二中隊派遣警力會同消防單位前往報案地點勘查、救護，均未發現有交通事故或民眾跳湖自殺等情事。1月4日經警勸阻後不聽，仍繼續撥打110報案專線謊報。

警方不堪其擾，依法通知薛男到案，但他拒不出面，警方依送達證書、查訪表，及台南市警察局勤務指揮中心受理110報案紀錄單、報案紀錄表、當面勸導譯文、通聯調閱查詢單等資料佐證，法官認事證明確。

新市簡易庭認薛男行為同時違反社會秩序維護法中故意向該公務員謊報災害及同法無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽，並依從一重處罰，認他犯故意向該公務員謊報災害論處。