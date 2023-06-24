宜蘭縣警局會計室女員工攀中央尖山 慘遭落石擊中身亡
端午連假憾事！宜蘭縣警局會計室45歲黃姓女員工挑戰台中市和平區中央尖山，昨傍晚5點多，黃女頭部慘遭落石擊中，現場無呼吸心跳，同行隊友報案求救；今早7點多，空勤總隊派遣直升機吊掛，經救難人員再次檢傷確認黃女已明顯死亡，交由警方相驗釐清死因。
為期4天端午連假，不少民眾出遊踏青。一行9人登山隊伍攀登高難度的中央尖山，昨天傍晚5點47分，台中市消防局接獲報案，離中央尖溪山屋約10分鐘路程處，黃姓女山友頭部遭石頭砸傷，當場意識不清、無呼吸心跳，請求救護，其餘8人先將傷者搬運到中央尖溪山屋。
今天清晨5點56分，台中市消防局申請空勤總隊直升機吊掛，直升機於7點35分吊掛成功，降落東勢河濱公園，經再次確認傷者已無生命徵象，明顯死亡，交由警方進行相驗程序。
據悉，死者為宜蘭縣警察局會計室的黃姓辦事員，正值端午連假期間，同仁聽聞噩耗，都感到相當難過。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言