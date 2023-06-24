新北行車糾紛 機車騎士持皮帶刀追嗆小黃 挨罰3千還要服勞役

廖姓男子去年騎車後載連姓友人行經新北市與宋姓男子所駕駛計程車發生行車糾紛，廖見宋持辣椒水下車理論，竟從機車置物箱取出皮帶刀追趕還嗆聲，宋為自保朝二人噴灑辣椒水，新北地院考量廖男事後已向宋道歉並達成和解，日前依恐嚇危害安全罪，判處罰金3000元，得易服勞役3天，可上訴。

判決指出，22歲廖姓男子於2022年2月9日上午9時許，騎機車後載連姓友人行經新北市板橋區時，因與宋姓男子（45歲）所駕駛的計程車發生行車糾紛，宋停車後手持辣椒水下車找廖男理論。

「我已經記下你的車牌，路上不要被我遇到。」廖男不僅先出言恫稱，還從機車置物箱取出皮帶刀追趕，宋男為求自保持辣椒水朝廖、連二人噴灑，轄區海山警方接獲民眾報案迅速趕抵，當場逮捕廖男並查扣逞凶用皮帶刀一把。