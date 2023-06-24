影／合歡山自行車賽交通意外順暢 警揭關鍵原因

2023崇越盃武嶺自行車挑戰賽今天登場，因為遊客已有預期心理，今天上山車輛不多，警方和公路總局也成立前進指揮所加強疏導，比賽過程相當順利，合歡山公路沒有大塞車或交通事故，讓相關單位都鬆了一口氣。

合歡山是避暑勝地，端午節連假遊客人數暴增，昨天合歡山沿線停車場爆滿，警方也啟用武嶺紅綠燈號誌單向管制交通。今天因為舉辦「TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽」，台14、台14甲線公路今天清晨5時到下午1時交通管制，許多網友抱怨，連假期間舉辦自行車賽，讓合歡山交通雪上加霜。

今天清晨5時，自行車賽選手分三波從埔里鎮出發，合歡山公路從清境、翠峰、鳶峰、昆陽、武嶺沿路交通順暢，除了自行車選手和工作人員車輛外，汽機車數量不多，昆陽到武嶺狹窄路段，也未出現自行車、汽機車塞成一團景象。

仁愛警分局表示，為了維持今天合歡山交通，警方利用公路監視系統掌握車流狀況、機動疏導，也提醒遊客「分時分流」，避開賽事期間上合歡山，以免受困車陣。公路總局埔里工務段，為了維護行車安全及自行車活動順利，也在合歡山成立前進指揮所，隨時掌握沿線交通狀況並提高應變能力 。

不過，最主要是遊客事先都已知道今天有自行車賽，預期合歡山交通阻塞，所以都避開上午時段上山，反而讓今天台14甲線車流量比昨天大幅減少，交通相當順暢。