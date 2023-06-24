竹北瓦斯氣爆少年全身9成燙傷 舅舅傷心曝「插管治療中」

新竹縣竹北市今天上午傳大樓氣爆，1名16歲陳姓少年全身90%燒燙傷，目前緊急送往林口長庚治療。陳姓少年的舅舅、大樓管委會主委彭梓銨見外甥遭遇，心裡滿是無奈和感傷，忍不住在媒體鏡頭前對政府喊話「政府真的要出面處理」。

彭梓銨指出，大樓今年才做完消防安檢，真的不是大樓或住戶的問題，睡夢中遭遇氣爆，誰都不願意。針對意外，暫時想不到有什麼訴求，但希望相關單位趕快處理，「人比較重要」，只希望平安。

針對少年傷勢，彭梓銨說，陳姓少年燒傷面積9成以上，已經插管治療，是在睡夢中被炸傷，房間的牆都倒了，真的很誇張。當時屋內還有少年的姐姐跟媽媽，2人也有受傷，但傷勢比較輕微，所以事發後，母女2人自己救出少年，由於等不及救護車來，所以後來自行送醫，起火點應該是少年的房間。