影／囂張！50輛改裝車極速衝阿里山公路狂飆 巨轟響徹擾民

端午連假第三天，阿里山公路今天凌晨1點多傳45公里處，近50輛轎車狂飆競速上山，期間不斷穿越雙黃線超車，多輛改裝車巨響轟一整段山路，地方居民看傻眼直呼，「誇張捏！台18線又不是賽車道。」每輛開破百，且早上8點又傳疑同批人又開始飆車擾民。

民眾錄下多輛轎車，今天凌晨一點多在阿里山公路飆車上山畫面，10多輛車高速跨雙黃線超車，民眾怒斥三更半夜一群飆車族，都開近時速100，轉彎也超車，公路上整晚都是飆車聲，吵翻整山區，早上8點多又有民眾再反應，又開始飆車了，懷疑是同一批人。

中埔警分局表示，今凌晨1時許在番路鄉台18線54公里路段沿線獲報有數輛改裝車妨害安寧，立即派遣巡邏警力於該路段周遭執行攔檢取締，現場攔查到6輛下山改裝車輛，將攔查蒐證函請監理站及環保局召回檢驗開罰。

中埔警分局指出，另經警方調閱相關影像比對，發現當時有10餘輛車有跨越雙黃線違規行為，全案除依道路交通管理處罰條例違規開罰外，是否涉及危險駕駛或刑法公共危險罪部分，將追查相關違規車主，並通知相關駕駛人到案釐清後偵辦。

中埔警分局呼籲，駕駛跨越雙黃線違反道路交通管理處罰條例最高處1800元罰鍰；不當改裝車身、電系設備，可能導致車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例可處2400元以上9600元以下之罰鍰，並責令檢驗。