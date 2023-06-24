影／「借我80萬元」79歲婦誤信甜言蜜語 土城警聯手行員成功阻詐

「借我80萬元」，新北市廖姓婦人誤信詐團甜言蜜語，日前到銀行臨櫃匯款，土城警方聯手行員，不斷勸說，婦人才終於打消匯款念頭，成功阻詐80萬元。

今年6月18日上午9時40分，新北市土城警分局金城派出所員警蔡洪瑄及林俊志接獲轄區凱基銀行行員來電，指稱一名婦人欲領取大量金額，但在其手機內看到奇怪的投資群組，讓行員起疑，員警得知後火速趕往銀行了解。

員警到場發現廖姓婦人（79歲）情緒十分激動，認為行員刻意刁難，還辯稱是因為要開刀才需要領錢，經了解， 原來廖女在投資群組中認識一名暱稱「海納百川」的網友，雙方聊天一段時間後便以老公老婆相稱，對方稱因要簽合約不夠錢，希望廖女可以幫忙，故廖女才至銀行欲解除保單領取新台幣80萬元。

所幸行員機警發現廖女異常舉止，且廖女曾有攔阻紀錄，即時通知警方到場，最後在員警及行員的勸說下才成功將廖女從甜蜜的陷阱中救出。