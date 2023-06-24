快訊

蘋果Apple Maps全新上線被揪出「定位錯很大」 苦主現身嚇：上演交流道大迷航

影像曝光！竹北氣爆民宅內部炸成廢墟 16歲少年「全身90%燒燙傷」送醫搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「借我80萬元」79歲婦誤信甜言蜜語 土城警聯手行員成功阻詐

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

「借我80萬元」，新北市廖姓婦人誤信詐團甜言蜜語，日前到銀行臨櫃匯款，土城警方聯手行員，不斷勸說，婦人才終於打消匯款念頭，成功阻詐80萬元。

今年6月18日上午9時40分，新北市土城警分局金城派出所員警蔡洪瑄及林俊志接獲轄區凱基銀行行員來電，指稱一名婦人欲領取大量金額，但在其手機內看到奇怪的投資群組，讓行員起疑，員警得知後火速趕往銀行了解。

員警到場發現廖姓婦人（79歲）情緒十分激動，認為行員刻意刁難，還辯稱是因為要開刀才需要領錢，經了解， 原來廖女在投資群組中認識一名暱稱「海納百川」的網友，雙方聊天一段時間後便以老公老婆相稱，對方稱因要簽合約不夠錢，希望廖女可以幫忙，故廖女才至銀行欲解除保單領取新台幣80萬元。

所幸行員機警發現廖女異常舉止，且廖女曾有攔阻紀錄，即時通知警方到場，最後在員警及行員的勸說下才成功將廖女從甜蜜的陷阱中救出。

土城警分局呼籲，網路交友請提高警覺，談到金錢或遊說投資高風險標的，要格外小心，有任何詐騙相關問題，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。

新北市廖姓婦人誤信詐團甜言蜜語，日前到銀行臨櫃匯款，土城警方聯手行員阻詐80萬元。記者王長鼎／翻攝
新北市廖姓婦人誤信詐團甜言蜜語，日前到銀行臨櫃匯款，土城警方聯手行員阻詐80萬元。記者王長鼎／翻攝
新北市廖姓婦人誤信詐團甜言蜜語，日前到銀行臨櫃匯款，土城警方聯手行員阻詐80萬元。記者王長鼎／翻攝
新北市廖姓婦人誤信詐團甜言蜜語，日前到銀行臨櫃匯款，土城警方聯手行員阻詐80萬元。記者王長鼎／翻攝

詐騙

延伸閱讀

抓到了！新莊男連偷3瓶洋酒調包換水 下午土城落網辯：心情不好想解悶

匯55萬開餐廳 警反問匯給誰？ 她語塞...警及時阻詐

一人分飾兩角 苗栗桃園一路騙至新北 警阻詐逮2車手

南屯警阻詐4500萬、護中捷抓逃犯 警友贊助40萬禮相挺

相關新聞

竹北瓦斯氣爆少年全身9成燙傷 舅舅傷心曝「插管治療中」

新竹縣竹北市今天上午傳大樓氣爆，1名16歲陳姓少年全身90%燒燙傷，目前緊急送往林口長庚治療。陳姓少年的舅舅、大樓管委會...

影／大雪茄天上飛？苗栗山頭露營客往西望大驚：不明飛行物

新北廣川醫院營運長陳仕津昨天與家人於苗栗縣泰安鄉山視界露營區渡假，傍晚往西望夕陽，驚見雲端上一段平躺的圓柱體，緩緩移動，...

影／合歡山自行車賽交通意外順暢 警揭關鍵原因

2023崇越盃武嶺自行車挑戰賽今天登場，因為遊客已有預期心理，今天上山車輛不多，警方和公路總局也成立前進指揮所加強疏導，...

如何降低氣爆傷害 急診醫：掩口鼻以免呼吸道灼傷致命

新竹縣竹北市今天上午因瓦斯管線疑似異常造成市區多處民宅氣爆，媒體報導，有一名少年全身90%面積一、二度燒傷，被送往林口長...

新北行車糾紛 機車騎士持皮帶刀追嗆小黃 挨罰3千還要服勞役

廖姓男子去年騎車後載連姓友人行經新北市與宋姓男子所駕駛計程車發生行車糾紛，廖見宋持辣椒水下車理論，竟從機車置物箱取出皮帶...

影／囂張！50輛改裝車極速衝阿里山公路狂飆 巨轟響徹擾民

端午連假第三天，阿里山公路今天凌晨1點多傳45公里處，近50輛轎車狂飆競速上山，期間不斷穿越雙黃線超車，多輛改裝車巨響轟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦